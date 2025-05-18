雲豹連續挺過「生死戰」闖季後挑戰賽　喊出「整冠豹走」口號

▲雲豹連續挺過生死戰，闖進季後挑戰賽。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（18）日在例行賽最終戰迎來「贏球不然就回家」的關鍵一役，靠著克羅馬（Lasan Kromah）繳出17分、15助攻、11籃板的大三元佳作，以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，確定以第5名身分晉級季後挑戰賽。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）透露，他在賽前特地在球隊群組鼓勵球員：「果子要靠自己摘下。」他肯定球隊近況火熱，強調即將對上的台北戰神是一支防守強度極高的隊伍，「但從雙方近兩次交手的戰況來看，其實我們是有能力擊敗戰神的，尤其首戰在桃園巨蛋打有主場優勢，整個賽季球員都展現十足毅力，希望可以趁著近期連勝氣勢，一舉突破戰神。」

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此役關鍵勝利除了克羅馬大三元，「小高」高錦瑋與「金牌特務」林信寬也火力支援，聯手轟下35分、10記三分彈。小高賽後表示：「明天先好好休息，接下來的訓練要更專注，透過團隊溝通找出破解對手的方式，最重要的是大家要團結。」

▲雲豹「小高」高錦瑋。（圖／台啤永豐雲豹提供）

林信寬則說，近期已接連贏下多場生死戰，希望延續這股氣勢，一步一步把每場比賽拿下來。

TPBL季後挑戰賽首戰將於5月23日晚間7點在「超燃主場」桃園巨蛋點燃戰火。雲豹球團公告，5月19日凌晨0點至下午5點將開放季票會員優先購票，下午6點起全面開賣，票價維持例行賽標準，廣受好評的「豹達桃園」里民優惠也將持續進行，號召全體桃園豹迷進場應援。

雲豹賽後也正式公布季後賽口號「整冠豹走」，目標直指總冠軍榮耀。「整冠豹走」口號融合球隊品牌形象，及雲豹「永」往直前的奮戰精神，象徵桃園台啤永豐雲豹經歷一整季的磨練，挺過多次驟死戰考驗，展現「關關難過關關過」氣勢，全隊上下整裝待發，要以「Take’Em All」的挑戰者姿態全力衝擊對手，展現無窮豹發力與奪冠決心，一舉將冠軍殊榮「豹」回桃園。

▲雲豹喊出「整冠豹走」的口號。（圖／台啤永豐雲豹提供）