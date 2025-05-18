97歲唐成瑤蛙式奪金帥氣比讚　95歲陳彥地仰式奪冠家族全來應援

▲97歲唐成瑤蛙式奪金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會今（18）日在台北市立大學天母校區展開游泳賽事，97歲唐成瑤在女子50公尺蛙式（95+）率先登場，以2分27秒40奪金，完賽後更對觀眾席帥氣比讚，贏得滿場掌聲；95歲陳彥地則在家族13人應援團助陣出戰男子100公尺仰式（95+），游出3分27秒82佳績，摘金成功。

97歲唐成瑤滿臉笑容地說：「想不到年紀這麼大了，還能參加這麼盛大的國際比賽，真的很開心！」，曾挑戰日月潭、旗津等地水域，這次更站上國際舞台，她自豪說：「這裡的環境很好，今天的體驗也很好！」談及長壽秘訣，她歸功於信仰與游泳，使她心靈平靜、身體健康，最後還笑說：「我常跟孫子女說，奶奶要朝100歲邁進！」

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▲97歲唐成瑤蛙式奪金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

同樣備受矚目的95歲陳彥地，今日在13人家族應援團助陣出賽，他感性表示：「我下水三分鐘，但家人花了很多心力在背後支持我。」他分享維持體能的關鍵在於大兒子5年半來每周兩次陪游，每次約1600公尺，至今累積已超過550公里，他笑說：「兒子陪我游泳，我才能游得這麼穩。」他兒子也補充：「爸爸一生的願望就是參加世界級比賽，今天終於圓夢。」

▲▼95歲陳彥地仰式奪冠、家族13人全來應援。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

身障游泳選手張維捷今日也有出色表現，游出2分10秒23摘金，更突破個人最佳，他開心分享：「這場比賽讓帕拉選手能和一般選手站上同個舞台，意義非凡。大家會知道，我們做得到，沒什麼不同。」

張維捷曾兩度參加亞帕運，他坦言這次能突破關鍵在於瘦身與加強伸展：「以前太胖太緊繃，現在瘦下來感覺差很多。」談及日前擔任開幕典禮的運動員宣誓代表，他笑說原以為是詐騙電話，得知消息後又驚又喜，更開心能與棒球偶像周思齊同場，「我每天都會看棒球，看到他真的很興奮！」

▲帕拉選手張維捷突破個人最佳紀錄。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）