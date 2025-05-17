與柯瑞合約未完全重疊　柯爾坦言教練生涯已轉向「逐年決定去留」

▲柯爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）目前與球隊的合約還剩下1年，他本人雖未明言未來動向，但坦承目前已採「一年一約」的心態面對執教生涯。

根據《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）報導，柯爾在今（17）日受訪時談到對未來繼續執教勇士的看法，「就目前而言，我是以年為單位在考量，我熱愛這份工作，真的非常有趣，我很享受今年的每一刻，我知道球隊目前的狀況，也了解整個體系，所以我對於逐年評估去留的方式感到很自在。」

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柯爾於2024年2月與勇士完成為期2年的續約，這份合約預計將在2026年夏天到期，略早於當家球星柯瑞（Stephen Curry）2027年夏天合約屆滿的時間。

▲柯爾（左）與柯瑞（右）一同奪下4座總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

雖然這份合約未涵蓋柯瑞的最後一年，但外界普遍認為，只要柯瑞仍在陣中，柯爾大概率不會提前離隊。柯爾執掌勇士兵符至今已奪下4座NBA總冠軍，是柯瑞時代的最大功臣之一。

在未明確表態是否長留的同時，柯爾也向外界釋出訊號，表示自己樂於繼續帶領這支他深愛的球隊，但也不排斥任何可能。