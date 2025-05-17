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大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平效力前東家天使隊期間，傳出曾一度可能被交易至聖地牙哥教士。這段過往近日由美國知名體育記者羅森索（Ken Rosenthal）在Podcast節目中公開，並直言天使隊當時錯失了極為關鍵的交易良機。

在美國時間5月16日（台灣時間17日）播出的Podcast節目《Foul Territory》中，《The Athletic》資深記者羅森索透露，天使隊在2022年賽季曾與教士隊就大谷翔平的交易進行商討。

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當時教士隊甚至已提出以年輕外野手梅瑞爾（Jackson Merrill）作為交易籌碼之一。梅瑞爾目前已是聯盟炙手可熱的新星，上一賽季入選全明星賽。

儘管如此，天使隊最終仍未將大谷交易出去。羅森索指出，「（天使隊）其實有很多次交易大谷的機會，但他們沒有選擇那麼做。」教士隊隨後目標轉向另一名超級球星索托（Juan Soto），「雖然索托可以保有兩年半，大谷則是一年半（直到成為自由球員），但交易內容可能其實差不多。」

儘管目前仍無法確認梅里爾是否出現在最終版本的交易案中，但羅森索明確指出，天使隊錯過了重要機會，他認為，天使隊本有機會獲得如梅瑞爾這樣的潛力新秀，作為長期戰力，但未能把握。大谷最終於2023年休賽季成為自由球員，這對天使隊來說是一大戰力損失。

「如果天使隊沒有交易大谷，是打算與他重新簽約，那麼這麼做或許可以理解。但實際上他們並未成功留下他，所以說他們真的錯失了一次機會。」羅森索表示。
 

關鍵字： 大谷翔平天使隊羅森索交易教士隊

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