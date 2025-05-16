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桃猿3轟5比4險勝兄弟3連勝！林立又轟MVP　許基宏百轟成亮點

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿與中信兄弟16日交手，雙方火力全開上演煙火秀，桃猿林立、林泓育、陳晨威齊開轟，兄弟詹子賢也炸裂陽春砲，許基宏更在9局下轟出生涯第100支全壘打。不過桃猿最終略勝一籌，以5比4驚險奪勝，拿下3連勝。林立連兩天開轟都獲選MVP。

中信兄弟2局下率先攻破黃子鵬的防線，陳俊秀與詹子賢接連獲保送，江坤宇擊出安打形成滿壘，岳東華敲出深遠的二壘安打，帶回2分。

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桃猿強打林立傷癒歸隊後狀況火燙，上一戰才在主場開轟，此戰3局上再度從兄弟洋投黃博多手中敲出兩分砲，將比數扳平，這是他本季第6轟，暫居全壘打排行榜第2，僅次於魔鷹的9轟，距離生涯百轟僅差8支。林立與黃子鵬為文化大學與南英商工時期的同窗，對戰打擊率超過3成5，此役為他首次從黃子鵬手中轟出全壘打。

林泓育4局上也開轟，讓黃博多生涯首度單場遭擊出兩轟。這發全壘打同時也讓林泓育締造連續16個球季開轟的紀錄，是他本季第2轟。隨後4局下，詹子賢也不甘示弱，擊出陽春砲再度追平戰局。

樂天6局上再由林立敲出二壘安打掀起攻勢，林智平補上一支安打送回超前分。8局上，陳晨威從王凱程手中炸裂三分砲，將比數拉開至5比3。

兄弟9局下發動反攻，許基宏從前隊友陳柏豪手中轟出個人生涯第100支全壘打，將比數追至4比5。江坤宇獲保送上壘後，兩出局時黃韋盛敲出落點巧妙的二壘安打，但陳柏豪穩住陣腳，三振許庭綸守住1分差勝利。

黃子鵬同樣主投6局，用了102球，僅次於4月24日對台鋼的103球，投出6次三振、2次保送，被敲6安打（含1轟），失3分，投出優質先發內容，防禦率降至2.55，拿下本季第3勝。

黃博多主投6局，用了98球（其中61顆好球），被敲6支安打，包括2發全壘打，投出1次保送、5次三振，失4分，追平5月2日對台鋼雄鷹時所寫下的個人生涯單場最多失分紀錄，目前防禦率為2.61，最終吞下敗戰。

▲林立、林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立、林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球中職兄弟桃猿全壘打

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