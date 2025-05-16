大谷翔平「搖頭娃娃日」雙響煙火秀！道奇19比2重擊運動家

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於16日（台灣時間）與運動家交手，適逢「大谷翔平搖頭娃娃日」，大谷以本季首次雙響砲獻上煙火秀助陣，率隊以19比2狂勝對手。

大谷翔平此戰5打數擊出2支全壘打、貢獻6分打點，另吞2次三振，賽後打擊率提升至.310。蒙西（Max Muncy）也開轟並猛打賞，進帳3分打點；帕黑斯（Andy Pages）則轟出3分砲，單場貢獻4打點；金慧成繳出3安2保送，挹注2打點並跑回4分。道奇全場18支安打，單場團隊5轟本季最多，轟下19分。

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值得一提的是，大谷在5月累計13場比賽中已敲出8轟，追平自己2023年5月的個人單月最多紀錄。同時，這是他生涯對戰運動家的第22轟，超越原本對戰遊騎兵的21轟，成為他對單一球隊最多全壘打紀錄。

比賽戰況方面，首局道奇先遭蘭格里爾斯（Shea Langeliers）轟陽春砲落後0比1。1局下大谷吞K後，貝茲（Mookie Betts）保送並盜壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）安打追平，蒙西再轟兩分砲，道奇反超為3比1。

2局上運動家以舒曼（Max Schuemann）本季首轟反擊，追回1分。2局下，道奇新秀魯辛（Dalton Rushing）生涯首打席獲保送，隨後金慧成安打形成一三壘，大谷擊出深遠高飛犧牲打再添1分。金慧成盜壘成功後，貝茲、弗里曼、蒙西三連安攻勢將比分拉開至6比2。

3局下，魯辛掃出生涯首安，奧特曼（James Outman）保送，金慧成再敲反方向安打進帳打點，連兩打席有建樹。緊接著，大谷翔平轟出本季第14號3分砲，比分擴大至10比2。帕黑斯同局也轟3分砲，道奇單局灌進7分，徹底壓制對手。

6局下，奧特曼轟陽春砲，本季至今2支安打全為全壘打，成為全場第五發全壘打。金慧成隨後再度保送，大谷擊出滾地球未能送回分數。

8局下，運動家派出捕手佩雷達（Jhonny Pereda）登板，金慧成持續火燙，敲出1分打點安打；不過佩雷達隨後以速差變化球三振大谷翔平，還特地將球留下做紀念。但隨後羅哈斯（Miguel Rojas）與蒙西接連再添兩分，最終道奇以19比2痛宰對手。

▲道奇舉辦大谷翔平搖頭娃娃日，進場送滑壘娃娃 。（圖／達志影像／美聯社）