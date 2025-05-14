大谷翔平未能為Decoy慶生開轟！中斷連8場安打　道奇慘敗給運動家

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）主場迎戰運動家，大谷翔平3打數皆熄火，靠保送上壘一次，道奇投手群崩盤，遭運動家重擊，以1比11落敗。

大谷翔平先發扛首棒，儘管在首打席靠保送上壘，不過最終留下殘壘。此戰3打數無安打，中斷連9場安打，打擊率 .302。《日刊體育》描述道，這一天也是他愛犬 Decoy 的2歲生日，但未能用全壘打慶祝。

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運動家率先突破，3局上柯茲（Nick Kurtz）掃出二壘安打，威爾森（Jacob Wilson）隨後轟兩分砲取得領先優勢。道奇3局下隨即反擊，泰勒（Chris Taylor）敲二壘安打，大谷翔平擊出高飛球讓跑者推進至三壘，隨後靠威爾森接球失誤攻下1分。

威爾森靠打擊彌補，5局上再轟單場第二支全壘打，幫助運動家擴大比分。道奇趕緊換投也無法止血，巴特勒（Lawrence Butler）該局再敲二壘安打進帳2打點，單局狙擊4分，擴大至6比1運動家8局上持續狙擊，4支安打追加2分。柯茲8局上又來一發陽春砲重擊，生涯首轟出爐，拉開至9比1。

道奇第9局因大幅落後派出野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板，這是他本季繼4月13日後第2次登板，但遭到連續兩打席全壘打狙擊，安杜哈爾（Miguel Andujar）、布萊迪（JJ Bleday）接連開轟，道奇終場以 1 比 11 慘敗。