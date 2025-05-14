地表最強投手要來了？史金恩茲將代表美國打2026 WBC

▲史金恩茲（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

迎戰2026經典賽，美國隊再添1名生力軍，匹茲堡海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）於14日（台灣時間）在MLB Network宣布，他將加入2026年WBC美國代表隊，極有可能擔任先發輪值中的王牌投手。這位2024年國聯年度最佳新人，將把他的舞台從匹茲堡帶向國際。

2026年WBC中，美國隊將被編入B組，第一輪賽事將於3月6日至11日在休士頓舉行。雖然完整名單尚未公布，但洋基隊超級巨星賈吉（Aaron Judge）已被任命為隊長，總教練仍由德羅薩（Mark DeRosa）擔任。

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史金恩茲自大聯盟初登場以來才過了一年多時間，已從「世代最強投手新秀」成長為現今最具威脅性的投手之一。他本季開打前就被視為賽揚獎熱門人選。至今32場先發拿下14勝7敗、防禦率2.16，累計187又2/3局送出223次三振，WAR高達驚人的7.3。

史金恩茲對國家的熱愛早已廣為人知，他大學時期從空軍官校展開棒球生涯，目前也與西尼斯基金會（Gary Sinise Foundation）合作，支持退伍軍人、急難救助人員及其家庭。這將是他自2023年以選秀狀元身分進入大聯盟以來首次參加WBC。

美國隊在2023年WBC以亞軍作收，決賽中大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）的經典對決至今仍讓人難忘。美國隊曾於2017年奪下冠軍，當年由麥卡臣（Andrew McCutchen）擔任外野主力，那也是美國隊至今唯一一次奪金。2023年時，海盜隊已有多位球員參賽，包括為美國隊出賽的投手貝德納（David Bednar）。