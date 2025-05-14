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真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞腿筋拉傷將缺席G5生死戰，復出時程待評估。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金州勇士在西區準決賽落入1比3的絕境，15日即將迎來與灰狼的「背水一戰」，球團今（14）日正式宣布，天王柯瑞（Stephen Curry）因左腿筋1級拉傷將缺席系列賽第5戰，剩下的隊友得想辦法取勝續命，否則賽季就將畫下句點。

勇士在少了體系核心柯瑞後，連3場吞敗遭聽牌，15日將作客明尼蘇達的標靶中心球場力圖止敗、延長戰線，但他們得在沒有當家領袖柯瑞的情況下面對此艱難挑戰，灣區今日已正式宣布這位4冠巨星G5無法上陣。

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柯瑞是在5月7日G1次節受傷退場，至今仍未完全康復，預計G5賽前會再進行傷勢評估。

「就算我想當超人，也做不到。」柯瑞昨日接受《Andscape》訪問時無奈表示，這是回應隊友格林（Draymond Green）先前所說「不會讓他強行上場」的談話。他強調，自己若未痊癒絕不會冒然復出。

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林強調柯瑞不會硬撐上場，必須著眼長遠。（圖／達志影像／美聯社）

勇士G4以110比117不敵灰狼，若G5成功續命，柯瑞將多出3天休養時間，爭取在18日的G6回歸。格林表明，「我們得著眼長遠。如果他能打，我們都知道他會上場，但不會有壓力。我們必須想辦法贏下比賽，無論他上不上。」

目前傷病報告上唯一列名的就是柯瑞。格林補充表示，另一位大將巴特勒（Jimmy Butler）G4狀況也不好，「他整天都感覺不舒服，」但仍打了33分鐘，拿下14分、6籃板。

格林說，柯瑞每天都在拚命恢復，「他每天都在這裡訓練8到9個小時，做他能做的一切，試圖回到球場上。他的心情很好，雖然現在沒人會特別開心，但他持續努力復出，這是目前唯一能做的事。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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