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球員工會重生推手！葉總看吉力吉撈接任理事長：超適合

▲▼劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

中華職棒球員工會日前宣布，最新一任理事長由味全龍吉力吉撈・鞏冠出任。他成為繼胡金龍之後，第2位具有旅外經歷的理事長，同時也是味全龍自重返中職後首位出任工會理事長的球員。值得一提的是，龍隊總教練葉君璋正是球員工會創會元老之一。

對於吉力吉撈・鞏冠的當選，葉君璋給予正面評價，「他非常適合，因為他對於當球員與參與相關事務都抱持極大熱情。如果沒有這份熱情，很難承擔這樣的角色；這不只是責任，更是對棒球的投入與執著。」

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球員工會最初於1995年成立，由前時報鷹投手郭建成擔任首任理事長。不幸的是，他因涉入職棒假球案而遭羈押，導致工會自1997年起停止運作。直到2008年，工會才重新啟動，當時葉君璋擔任第二屆理事長。不過，他在2009年遭興農牛釋出，理事長職務暫由高國慶與陳峰民代理。2010年，葉君璋加盟兄弟象後，再次被推舉為理事長。

談及當年工會重啟的背景，葉君璋回憶，當時像興農這樣的公司本身並沒有工會，對企業來說會有點衝擊，會質疑為什麼職棒要有工會，一開始或許有些對立情緒，但後來大家逐漸理解工會的存在是為了協助，而非對抗公司。

▲▼ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

「當時的時空背景，確實造就了工會成立的必要性，與現在的情況已截然不同。」葉君璋指出，「歷史的演變走到某個階段，某些轉變就勢在必行。工會的成立並不是一時衝動或臨時起意，而是時代累積下的必然結果。早在那之前，已經有許多人討論過，但始終未能實現，直到某些問題爆發，無法再以現有體制解決，這時才發現最適合出面處理的，就是球員自己，於是球員工會才真正誕生。」

葉君璋坦言，工會重啟關鍵正是當時職棒界屢見不鮮的假球事件，那個年代的假球問題層出不窮，只有由球員自己來約束彼此，才最有力量。立場不同時容易產生摩擦，但若是由球員自律、互相監督，問題才有機會獲得改善。

「當時的確面對許多困難，但如果不組織工會，每年都會重複討論相同的問題。與其這樣，不如就乾脆做了，雖然大家都不懂，但不開始永遠不會懂。」葉總說。

關鍵字： 中職球員工會味全龍葉君璋理事長

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