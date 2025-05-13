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12強淘汰韓國的林昱珉　韓媒看好未來大聯盟對決李政厚、金慧成

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

新一代抗韓強投林昱珉今年在響尾蛇3A，由於與巨人、道奇同屬國聯西區，也受到韓媒矚目，特別專文介紹，也預料未來他若登上大聯盟，可能會碰上金慧成、李政厚兩大本季在大聯盟有亮眼表現的韓籍野手。

韓媒《Spotvnews》以「在12強賽淘汰韓國的那位選手……如今要前往狙擊李政厚和金慧成了嗎？」為題專文報導，文中開頭先回顧林昱珉在國際賽對韓國的好表現，包含12強首戰，韓國先發投手高永表失常，而林昱珉始終穩住局面，使得韓國的追分動能漸失。林昱珉也在杭州亞運預賽壓制過韓國，雖然冠軍戰復仇成功，但12強賽又未能有效擊破他，再度留下遺憾。只要林昱珉有機會參賽，他很可能再次鎖定韓國為對手。

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報導描述道，對韓國來說，林昱珉是亞運前還不甚熟悉的選手，但他在台灣國內一直是最被看好的新秀之一。以52萬5千美元簽約金與亞利桑那響尾蛇簽約。目前在所有選擇挑戰美國職棒的台灣年輕選手中，他的進展速度可說是最快的之一。

而林昱珉去年升上3A後，今年也從3A出發，近兩戰先發合計10.2局，雖無勝投但防禦率2.53。他的速球達到153公里，另有145公里的卡特球，搭配145公里卡特球、變速球、曲球與滑球等多樣化球路。響尾蛇正以先發投手來培養他，豪華先發輪值中只有羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）是左投，其餘多為30歲以上選手，林昱珉有望成為接班人。

韓媒更指出，林昱珉所屬的響尾蛇與金慧成效力的道奇、李政厚效力的巨人同屬國聯西區。雖然李政厚近兩年未與林昱珉交手，但金慧成則在杭州亞運曾對決過。近年台灣投手與韓國野手對決不常見，若未來於大聯盟上演，勢必成為亞洲棒球迷的矚目焦點。且這些選手年輕，在WBC等國際賽上再次交手的可能性也相當高。

關鍵字： 棒球林昱珉韓國大聯盟速球

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