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媽祖繞境祈福靈驗！古林完封勝超感動　街頭巧遇球迷「戳戳」驚喜

▲球迷媽祖繞境祈福古林好投，古林街頭巧遇球迷給驚喜。（圖／Threads:greatkevin520、r.y.gulin37）

▲球迷媽祖繞境祈福古林好投，古林街頭巧遇球迷給驚喜。（圖／Threads:greatkevin520、r.y.gulin37）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬在5月11日投出生涯首場完封勝，僅用98球封鎖樂天金鷲，達成經典的「麥達克斯式完封（Maddux）」。賽後他在社群平台 Threads 感謝球迷的應援，有球迷分享當天一早身穿古林球衣參加白沙屯媽祖繞境祈福，也獲得古林本人溫暖回應。

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白沙屯媽祖徒步進香吸引大批信眾參與，即便風雨交加仍未停歇。在隊伍中，有一位球迷身穿古林睿煬於統一獅時期的球衣參與繞境、虔誠祈福。該球迷於個人 Threads 發文表示：「5/11 10:00 在風雨中終於走回白沙屯拱天宮，過爐完成祈福，先預祝古林選手今天大殺四方。」古林當日下午即繳出精彩表現，賽後也親自在貼文底下回應：「真的很謝謝你。」

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古林在個人 Threads 發文表示：「很謝謝大家都在用自己的方式為古林應援！」並分享他第9局登板時播放出場音樂的片段。他也透露，自己在面對挫折時常聆聽歌手莫宰羊的作品來為自己充電。

貼文中還補充兩段小花絮：一是在北海道神宮看到台灣球迷寫給他的加油繪馬，讓他感動合影留念；另一則是賽後在札幌街頭散步時，巧遇一位穿著他球衣的球迷，他還從球迷背後輕戳兩下，讓球迷驚喜不已。

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關鍵字： 棒球古林睿煬完封勝球迷祈福

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