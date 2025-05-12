溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

De'Andre Hunter went towards Bennedict Mathurin and shoved him to the floor ????pic.twitter.com/1nUBYiNTvd — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

在東區準決賽2比1領先的溜馬，今（12）日繼續在主場出戰G4，首節還剩4分32秒，印第安納拉開22比10、12分領先，情勢大好之下，前役砍下23分的重要替補馬圖林（Bennedict Mathurin）卻與騎士前鋒杭特（De’Andre Hunter）爆發衝突，馬圖林上場不到1分鐘就遭驅逐出場，杭特則領到技術犯規。

What did Mathurin do ????????



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溜馬開賽打得果斷且充滿自信，G3僅拿4分的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開局就來了一記爆扣，團隊前5投全部命中，5位先發球員有4人得分，拉出一波12比5的攻勢。

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▲溜馬重要替補馬圖林（倒地者）引爆衝突，結果自己被趕出場。（圖／達志影像／美聯社）

印第安納持續拉開分差，首節還剩4分32秒已經取得22比10的雙位數領先，溜馬重要替補馬圖林卻與騎士前鋒杭特在記分台前起衝突，起因是馬圖林前一個回合疑似用手肘戳了杭特，隨後杭特以雙手大力推人還以顏色。值得一提的是，馬圖林倒地起身後，露出挑釁意味十足的笑容。

裁判最終判定馬圖林對杭特伸手擊中胸口並升高衝突，吹判2級惡意犯規，將他驅逐出場。杭特與溜馬長人透納（Myles Turner）則因涉入爭執，各被吹判1次技術犯規。

▲溜馬馬圖林前役才砍23分。（圖／達志影像／美聯社）

這是對溜馬非常不利的變數，馬圖林G3才攻下全隊最高的23分，好在團隊沒有受這個插曲影響，首節仍灌進38分，取得38對23、15分領先。

NBA記者史密斯（Keith Smith）評論，「我認為這樣的判決結果大致是正確的，馬圖林那個動作真的沒必要做。原本我以為杭特也可能會被驅逐，但他明顯是在對腹部被擊中的動作做出反應。至於透納被吹技術犯規，我覺得完全沒必要，根本不算什麼事。」