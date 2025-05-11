特攻戰績不如預期！劉志威扛責　有意續約曾文鼎、林韋翰

▲中信特攻本季戰績不如預期，總經理劉志威扛責。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（11）日以96比89擊退台北台新戰神，終於止住4連敗，例行賽以16勝20負作收，能否晉級季後賽得看別隊「臉色」。曾贏得T1聯盟總冠軍的特攻，本季戰績卻落入TPBL後段班，總經理劉志威點出球隊表現不如預期的原因，並透露球團有意願續約資深老將曾文鼎、林韋翰。

特攻是否能取得季後賽資格，得看18日福爾摩沙夢想家與桃園雲豹之戰的結果而定，命運不再掌握在自己手中。根據《中央社》報導，總經理劉志威表示，王牌阿巴西離隊赴日後，原本計畫讓謝亞軒、魏嘉豪等年輕球員扛起責任，無奈結果不如預期，「我必須負最大責任」。

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▲特攻有意續約曾文鼎。（圖／TPBL提供）

劉志威指出，沒能在聯盟所訂的洋將「薪資上限」下找到合適的洋將，是特攻跌到後段班的原因之一，他預告今年將提前布局補強，至於幾位合約將到期的資深球員曾文鼎與林韋翰，球團有意續約。

40歲的曾文鼎本季出賽33場，平均上場16分鐘，繳出場均2.5分、2.6籃板，在場上和場下都是年輕後輩的榜樣，扮演「傳承」的角色。34歲控衛林韋翰則受到傷勢困擾，僅出賽19場，場均上陣27分鐘可攻下6.4分、4.1助攻。

▲林韋翰本季受傷勢困擾。（圖／TPBL提供）