「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

▲鄭根宇（左）、尹錫珉（右）。（圖／翻攝自YouTube／정근우의 야구인생）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國棒球近年在國際賽表現低迷，甚至面對台灣、日本都陷入劣勢，引發國內棒壇憂慮。韓職傳奇鄭根宇與前起亞虎投手、現任球評尹錫珉，近日在YouTube頻道《鄭根宇的棒球人生》中直言不諱指出，韓國棒球國家隊的競爭力正快速下滑，不只日本，現在連台灣都打不贏的現況令人警醒。

這段節目於本月8日上線，兩人以Podcast形式對談約40分鐘，針對韓國棒球國家隊從亞洲強權逐漸失勢的結構問題，進行深入分析。鄭根宇坦言，現在的國家隊即使個人能力不差，但在團隊運作與比賽經營上，顯得缺乏經驗與協調性，尤其是在沒有老將帶領的情況下，陷入無人掌舵的困境。

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他點出，許多選手無法在比賽中打出「情境式」棒球，表示：「球員沒有培養出團隊打擊的觀念，總是在打自己的，不懂得犧牲與配合。」他也建議，KBO聯盟在球員成績評核的制度上應更全面、合理地運作。

尹錫珉則從投手視角補充，過去國家隊能在國際賽打出好成績，是因為擁有能控制比賽節奏、具備良好控球能力的投手，但目前國家隊中這類型的投手明顯不足。他進一步分析：「投手除了球速，還要有閱讀打者、臨場應變的能力，現在的年輕投手在這方面還不夠成熟。」

除了人選與戰術層面的問題，兩人也談到韓國基層訓練與棒球文化。鄭根宇指出，日本球員從少棒開始就注重基本功的養成，打到甲子園時都已具備紮實實力，「我們太過重視比賽結果，而忽略了訓練過程，這是根本問題。」

針對即將登場的WBC與各項國際賽，尹錫珉鼓勵國手們放下包袱：「希望他們不要被最近成績不好影響，要把握機會展現實力，抱持榮譽心去打每一場比賽。」他認為，選人應注重實戰功能，而非僅看數據或知名度。

鄭根宇也呼籲KBO聯盟與教練團隊應從例行賽中著手培養球員的比賽經營能力，「一場一場慢慢培養，讓他們未來能在國際賽展現真正的戰力。」兩人均認為，要恢復韓國棒球的國際競爭力，不能只靠選手本身，而是要從整體體系改革做起。

鄭根宇是韓國頂級二壘手之一，2015年世界12強賽擔任韓國隊隊長，當時原本韓國隊友選手想要插旗舉動，隊長鄭根宇適時阻止。他認為，盡量不要做刺激對手行為，要有禮貌一些。鄭根宇退役後活躍於棒球實境秀《出球制勝》，也經營YT頻道。尹錫珉曾旅美又回到韓職，退役後不僅擔任球評，還發展運動第二人生，成為職業高球選手。