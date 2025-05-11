運動雲

>

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

▲鄭根宇（左）、尹錫珉（右）。（圖／翻攝自YouTube／정근우의 야구인생）

▲鄭根宇（左）、尹錫珉（右）。（圖／翻攝自YouTube／정근우의 야구인생）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國棒球近年在國際賽表現低迷，甚至面對台灣、日本都陷入劣勢，引發國內棒壇憂慮。韓職傳奇鄭根宇與前起亞虎投手、現任球評尹錫珉，近日在YouTube頻道《鄭根宇的棒球人生》中直言不諱指出，韓國棒球國家隊的競爭力正快速下滑，不只日本，現在連台灣都打不贏的現況令人警醒。

這段節目於本月8日上線，兩人以Podcast形式對談約40分鐘，針對韓國棒球國家隊從亞洲強權逐漸失勢的結構問題，進行深入分析。鄭根宇坦言，現在的國家隊即使個人能力不差，但在團隊運作與比賽經營上，顯得缺乏經驗與協調性，尤其是在沒有老將帶領的情況下，陷入無人掌舵的困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他點出，許多選手無法在比賽中打出「情境式」棒球，表示：「球員沒有培養出團隊打擊的觀念，總是在打自己的，不懂得犧牲與配合。」他也建議，KBO聯盟在球員成績評核的制度上應更全面、合理地運作。

尹錫珉則從投手視角補充，過去國家隊能在國際賽打出好成績，是因為擁有能控制比賽節奏、具備良好控球能力的投手，但目前國家隊中這類型的投手明顯不足。他進一步分析：「投手除了球速，還要有閱讀打者、臨場應變的能力，現在的年輕投手在這方面還不夠成熟。」

除了人選與戰術層面的問題，兩人也談到韓國基層訓練與棒球文化。鄭根宇指出，日本球員從少棒開始就注重基本功的養成，打到甲子園時都已具備紮實實力，「我們太過重視比賽結果，而忽略了訓練過程，這是根本問題。」

針對即將登場的WBC與各項國際賽，尹錫珉鼓勵國手們放下包袱：「希望他們不要被最近成績不好影響，要把握機會展現實力，抱持榮譽心去打每一場比賽。」他認為，選人應注重實戰功能，而非僅看數據或知名度。

鄭根宇也呼籲KBO聯盟與教練團隊應從例行賽中著手培養球員的比賽經營能力，「一場一場慢慢培養，讓他們未來能在國際賽展現真正的戰力。」兩人均認為，要恢復韓國棒球的國際競爭力，不能只靠選手本身，而是要從整體體系改革做起。

鄭根宇是韓國頂級二壘手之一，2015年世界12強賽擔任韓國隊隊長，當時原本韓國隊友選手想要插旗舉動，隊長鄭根宇適時阻止。他認為，盡量不要做刺激對手行為，要有禮貌一些。鄭根宇退役後活躍於棒球實境秀《出球制勝》，也經營YT頻道。尹錫珉曾旅美又回到韓職，退役後不僅擔任球評，還發展運動第二人生，成為職業高球選手。

關鍵字： 棒球韓國鄭根宇尹錫珉競爭力

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

【集體行大禮】紅衣信徒趴一排　五體投地迎媽祖

熱門新聞

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

2火腿輪值豪華有甜蜜煩惱　金村尚真完投勝竟遭2度下放

3道奇緊盯　徐若熙6.2局無失分最速156

4「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

5勇士G3末節遭逆轉！灰狼2比1領先

最新新聞

1林立守備需時間　古久保看鞏冠再見安

2巴特勒身後擁吻情侶搶鏡引熱議

3不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

4勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點

5Jung兄弟MLB首度對決　場上玩井字棋

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366