周天成、王子維挺進台北賽8強　「麟榤配」破本季16強魔咒

▲台灣一哥周天成晉級8強。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽今（8）日進行16強賽，台灣一哥周天成與剛服完12天補充兵役的王子維雙雙挺進男單8強，去年冠軍林俊易則意外落敗，無緣衛冕。「麟榤配」王齊麟、邱相榤也突破16強魔咒，本季首度晉級8強，明日將與「自家人」盧敬堯、魏俊緯爭男雙4強門票。

世界排名第7的周天成首輪驚險過關，今日碰上曾一起練球的馬來西亞好手索烈（Aidil Sholeh），僅花37分鐘就以21比14、21比16晉級8強，朝著個人台北賽第5冠再邁一步，明日將交手印尼17歲新星烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），兩人將展開相差18歲的對決。

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去年冠軍「左手重砲」林俊易則意外以17比21、18比21敗給同樣來自馬來西亞的賀首維，衛冕之路最終止步16強。林俊易首輪賽事直到晚間11點多才結束，今日碰上「晚接午」賽程，導致狀態下滑，他預計接下來參加新加坡與印尼公開賽，並在6月後進一步治療左肩傷勢。

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤終於打破本季16強魔咒。（圖／Badminton Photo提供）

而剛服完12天補充兵役，頂著「平頭」應戰的「羽球王子」王子維以21比11、21比18擊敗南韓選手全奕陳，順利前進男單8強，下一輪的對手正是馬來西亞「黑馬」賀首維，對方已連勝台將蘇力揚與林俊易，狀態正佳。

男雙部分，第2種子「麟榤配」王齊麟、邱相榤終於突破16強魔咒，以21比19、21比7擊敗土銀隊友陳政寬、陳子亦，本季首次挺進8強，下一場的對手依舊是「自家人」盧敬堯、魏俊緯。