114年陽信銀行盃全國青少棒賽 　臺中新北明爭冠

▲臺中市靠著先發投手廖承恩完投7局僅失1分非自責分，以5比1擊敗屏東縣 。（圖／棒協提供）



記者王真魚／綜合報導

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽今(8日)進行4強賽，臺中市靠著先發投手廖承恩完投7局僅失1分非自責分，以5比1擊敗屏東縣；新北市則是在2局上第9棒林叡宇敲出2分打點三壘安打，在靠著對方守備失誤跑回本壘一口氣攻下3分，終場以4比1力克臺東縣，臺中市與新北市晉級明天的冠軍戰。

受到天候影響，今天上午先進行昨天延賽之敗部賽程，屏東縣以6比2擊敗高雄市、新北市則以11比1提前在第5局扣倒臺南市，取得最後兩席4強資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午4強賽首場，臺中市推出廖承恩登板，前4局僅被屏東縣敲出1支安打，並且靠著守備完成12上12下，完全壓制對手打線，一直到6局下，才因隊友守備失誤，以及再被敲1支安打失掉唯一1分，此役他完投7局被敲3安、飆出7次三振拿下勝投。

另一場由新北市對決臺東縣的賽事，新北市1局上就先馳得點，2局第9棒林叡宇在上一、二壘有人情況下，敲出中外野方向深遠三壘安打，先送回壘上兩名隊友，在藉由臺東縣中外野手發生失誤直衝本壘，前2局打完就取得4比0領先。

而臺東縣打線無法突破新北市的投手群，面對4任投手前6局僅敲3安，一直到7局下才靠著黃銘恩、邱亞恩的連續2支三壘安打攻下全場唯一1分，無緣晉級。

明日上午9點將先進行季軍戰，由臺東縣出戰屏東縣，中午11點則由臺中市與新北市爭奪最後冠軍。