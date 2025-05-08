運動雲

>

2戰投丟75記三分！綠軍創兩史上最慘紀錄　坦圖決勝節合計6分

▲▼塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克連兩戰從20分領先被逆轉，寫下NBA季後賽史上首見紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍塞爾提克在東區準決賽對尼克連吞2敗，兩戰都曾領先達20分，最終卻都遭逆轉，寫下NBA季後賽史上從未出現過的慘痛紀錄。波士頓一哥坦圖（Jayson Tatum）狀態低迷，這2場投籃命中率慘跌到28.5%，決勝節合計僅拿6分，如同「人間蒸發」，引來罵聲。

綠衫軍的衛冕之路出現重大危機！過去兩戰合計曾領先尼克多達40分，最終卻都無法守住勝利。這是NBA自1983-84賽季啟用16隊季後賽制以來，首度有球隊連續兩戰在擁有20分以上優勢的情況下遭到逆轉。事實上，整個NBA季後賽史上也未曾發生如此情況，波士頓成為頭一遭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

塞爾提克以令人吃驚的方式在東區準決賽吞2連敗，過度依賴三分球讓他們付出慘痛代價。綠衫軍兩戰共出手100記三分球，卻僅命中25球、命中率25%，創下NBA季後賽兩場比賽「最多三分打鐵紀錄」，共投丟了75記。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍一哥坦圖前兩戰命中率僅28.5%，第4節合計僅得6分。（圖／達志影像／美聯社）

一哥坦圖表現低迷也備受質疑。他前兩戰上場86分鐘只拿下36分，42投12中，命中率28.5%。尤其第4節異常低迷，兩場決勝節合計拿6分，投籃12投1中、三分8投0中；G1延長賽也僅貢獻2分。

綠衫軍主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）在G2後受訪直言，「我們必須踏上客場，想辦法贏下比賽。」塞爾提克如今陷入0比2落後、氣勢潰散的困境，對手尼克則打出極具韌性的強硬球風。

尼克創下25年來唯一一支「連兩場客場落後20分以上卻逆轉勝」的球隊紀錄，今年季後賽開打至今，已出現5場落後至少20分的大逆轉戲碼。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖狀態低迷，衛冕軍晉級之路岌岌可危。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA波士頓塞爾提克Jayson Tatum

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚

大谷翔平三壘打＋三保送貢獻2得分　道奇10:1大勝馬林魚

【超暖心】孩子們想躦轎底但路線不對　媽祖耐心等候超疼小朋友

熱門新聞

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷拚40－40－40異次元紀錄

2超猛！　雷霆上半場轟87分破NBA新高

3柯瑞傷退沮喪哭了！主帥擁抱安慰

4繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉

5塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警

最新新聞

1這4小時行人最常被撞　台中546處閃光號誌改為紅黃綠

2巨人雷伊連8場先發不敗

3巴黎聖日耳曼晉級歐冠決賽

4打爆金塊　雷霆SGA單場正負值+51破紀錄

5雷霆單場狂轟149分　SGA領軍宰金塊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366