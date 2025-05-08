2戰投丟75記三分！綠軍創兩史上最慘紀錄　坦圖決勝節合計6分

▲塞爾提克連兩戰從20分領先被逆轉，寫下NBA季後賽史上首見紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍塞爾提克在東區準決賽對尼克連吞2敗，兩戰都曾領先達20分，最終卻都遭逆轉，寫下NBA季後賽史上從未出現過的慘痛紀錄。波士頓一哥坦圖（Jayson Tatum）狀態低迷，這2場投籃命中率慘跌到28.5%，決勝節合計僅拿6分，如同「人間蒸發」，引來罵聲。

綠衫軍的衛冕之路出現重大危機！過去兩戰合計曾領先尼克多達40分，最終卻都無法守住勝利。這是NBA自1983-84賽季啟用16隊季後賽制以來，首度有球隊連續兩戰在擁有20分以上優勢的情況下遭到逆轉。事實上，整個NBA季後賽史上也未曾發生如此情況，波士頓成為頭一遭。

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塞爾提克以令人吃驚的方式在東區準決賽吞2連敗，過度依賴三分球讓他們付出慘痛代價。綠衫軍兩戰共出手100記三分球，卻僅命中25球、命中率25%，創下NBA季後賽兩場比賽「最多三分打鐵紀錄」，共投丟了75記。

▲綠衫軍一哥坦圖前兩戰命中率僅28.5%，第4節合計僅得6分。（圖／達志影像／美聯社）

一哥坦圖表現低迷也備受質疑。他前兩戰上場86分鐘只拿下36分，42投12中，命中率28.5%。尤其第4節異常低迷，兩場決勝節合計拿6分，投籃12投1中、三分8投0中；G1延長賽也僅貢獻2分。

綠衫軍主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）在G2後受訪直言，「我們必須踏上客場，想辦法贏下比賽。」塞爾提克如今陷入0比2落後、氣勢潰散的困境，對手尼克則打出極具韌性的強硬球風。

尼克創下25年來唯一一支「連兩場客場落後20分以上卻逆轉勝」的球隊紀錄，今年季後賽開打至今，已出現5場落後至少20分的大逆轉戲碼。

▲塞爾提克一哥坦圖狀態低迷，衛冕軍晉級之路岌岌可危。（圖／達志影像／美聯社）