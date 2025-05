把球給他很安心！巴特勒成勇士保險　柯爾：最會讀比賽的球星

▲巴特勒關鍵時刻穩住局勢,帶領勇士搶下系列賽首勝。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

勇士在西區準決賽G1再次「下剋上」擊退灰狼,但氣氛並未如比分一樣樂觀,頭號球星柯瑞(Stephen Curry)第2節提前退場,確定為左腿筋拉傷,G2恐缺陣。這場比賽也驗證了交易來巴特勒(Jimmy Butler)的價值,主帥柯爾(Steve Kerr)直言,「把球交給他,我們就很安心。」

柯瑞與巴特勒成了灣區的「蝙蝠俠與羅賓」,兩人攜手帶領勇士從低潮中復甦,晉級季後賽,並在首輪從搶七廝殺中脫穎而出。但「咖哩大神」卻在次輪G1僅打13分鐘就傷退,當時他拿下13分、3記三分球,手感相當火燙,卻出現腿筋傷勢,讓原本喜悅的客場勝利蒙上陰影。

"That Steph is our best player, and the game is much easier when we've got him."



