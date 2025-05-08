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把球給他很安心！巴特勒成勇士保險　柯爾：最會讀比賽的球星

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲巴特勒關鍵時刻穩住局勢，帶領勇士搶下系列賽首勝。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽G1再次「下剋上」擊退灰狼，但氣氛並未如比分一樣樂觀，頭號球星柯瑞（Stephen Curry）第2節提前退場，確定為左腿筋拉傷，G2恐缺陣。這場比賽也驗證了交易來巴特勒（Jimmy Butler）的價值，主帥柯爾（Steve Kerr）直言，「把球交給他，我們就很安心。」

柯瑞與巴特勒成了灣區的「蝙蝠俠與羅賓」，兩人攜手帶領勇士從低潮中復甦，晉級季後賽，並在首輪從搶七廝殺中脫穎而出。但「咖哩大神」卻在次輪G1僅打13分鐘就傷退，當時他拿下13分、3記三分球，手感相當火燙，卻出現腿筋傷勢，讓原本喜悅的客場勝利蒙上陰影。

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「Stephen是我們最棒的球員，有他在場，一切都變得簡單多了，」巴特勒賽後直言。不過當「蝙蝠俠」倒下，羅賓也沒缺席，巴特勒全場攻下20分、11籃板、8助攻、2抄截，命中率雖不高，但在關鍵時刻穩住節奏，正負值+15全隊最高。

勇士首輪打滿7戰，體能早已拉警報，柯瑞傷退更令全隊陷入危機，柯爾只好大膽啟用「單打巴特勒模式」，最後6到8分鐘幾乎全由他持球進攻，甚至願意吞下24秒違例，也要控住節奏。柯爾誇他是全聯盟最會閱讀比賽的球星之一，「把球交到他手上，我們就很安心。」

除了攻勢組織，巴特勒更展現鐵漢風格，搶下7個進攻籃板，全場11籃板追平「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert），他的隊友更私下稱他為「Megatron」，致敬NFL傳奇接球手強森（Calvin Johnson），形容他總能抓下看似碰不到的球。

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲柯瑞傷退提前離場，G2恐缺陣。（圖／路透）

柯爾坦言，柯瑞G2能否出賽仍未確定，但他對巴特勒信心十足。自交易案後，巴特勒在柯瑞缺席的3場比賽，場均可繳出19.7分、6籃板、6.7助攻，如今他將再次扛起攻防重任。

「我不是高出手型的球員，從來不是，可能也永遠不會是，但我會打對的籃球，讓隊友參與其中，做好我該做的事，」巴特勒堅定地說。

▲勇士巴特勒。（圖／路透）

▲巴特勒被隊友稱為「Megatron」，全場貢獻20分、11籃板、8助攻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jimmy Butler

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