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洋基指定讓渡38歲「抗癌鬥士」　教頭坦言：是艱難的決定

▲▼ 卡拉斯可（Carlos Carrasco）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡拉斯可（Carlos Carrasco）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊持續調整投手戰力，當地時間6日宣布將38歲資深右投卡拉斯可（Carlos Carrasco）指定讓渡，以空出名額召回3A右投德羅斯・桑托斯（Yerry De los Santos）。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這是球隊經過多日思考後做出的艱難決定。

卡拉斯可原以非名單受邀身份參加春訓，因洋基輪值傷兵不斷而入選開季名單，總計出賽8場（6場先發），投32局失掉21分，自責分率為5.91。他最後一次登板為日前對光芒之戰，擔任中繼投3局失2分。布恩表示：「我們都很敬重Cookie，他是一位非常出色的人，能與他共事是難得的經驗。」

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卡拉斯可擁有16年大聯盟資歷，曾於2019年與癌症對抗後重返賽場，職棒生涯大多效力守護者隊，後轉戰大都會三年，去年短暫重回克里夫蘭。布恩不排除他未來仍有機會回歸：「他不只是投手，更是一位很有風範的領袖。」

在卡拉斯可離隊後，27歲的德羅斯・桑托斯被緊急升上，先前曾在4月27日對藍鳥雙重賽中後援2局無失分。本季在3A繳出10又1/3局11K、失3分的成績，將成為洋基牛棚新選項之一。

洋基同時也正在盤整輪值佈局，左投亞伯羅（Ryan Yarbrough）與3A好投手威南斯（Allan Winans）皆是可能人選。教頭布恩表示：「我們會根據接下來的對戰情況做最合適的調度。」洋基本週起將展開西岸客場之旅，相關人員異動備受關注。

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