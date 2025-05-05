台灣的至寶！孫易磊6局無安打旅日代表作　火腿二軍聯手創紀錄

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊的孫易磊於5日先發出戰養樂多二軍，繳出6局無安打的精彩好投，並與3位牛棚投手聯手完成無安打比賽。

孫易磊前兩局投出三上三下，包含2次三振；3局上雖然投出一次保送，但隨後連續解決3位打者。第5局1出局後再投出保送，接著製造內野飛球出局，並靠捕手阻殺盜壘跑者結束該局。第4局與第6局則是皆連續三上三下，構成變相的9上9下。

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孫易磊總計投6局完成任務退場，僅用73球，未被擊出任何安打，送出4次三振、2次保送，最快球速152公里。退場後由山本晃大、薩巴拉（Aneurys Zabala）、山本拓實接力完成無安打比賽。

火腿打線在3局下首度攻破防線，今川優馬擊出高飛犧牲打先馳得點；5局下今川優馬、山口Ataru接連安打再添1分；隨後水谷瞬、若林晃弘與星野Hinode也連續安打，一舉追加3分保險分，最終以5比0完封勝出。

日媒《體育日本》8局結束就預告無安打，以「日本火腿20歲『台灣至寶』孫易磊飆出6局無安打快投！僅用73球退場」為題報導。

二軍賽的接力無安打比賽，繼今年4月18日由DeNA動員7名投手達成以來再次出現。順帶一提，日本火腿一軍上一次達成無安打比賽是在2006年4月14日對軟銀的比賽，三名投手在延長12局聯手完成。

本戰前，孫易磊在5場出賽中累計投15局，被敲10支安打，失5分（其中4分為責失），送出12次三振。此次繳出代表作後，防禦率降至1.71，持續力拚一軍支配下登錄的機會。

