生涯第4度G7出局　哈登創NBA季後賽史上最慘紀錄

▲哈登創下難堪季後賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇在季後賽首輪G7以101比120慘敗金塊，球隊遭淘汰，也讓後衛哈登（James Harden）再添一筆難堪紀錄，他成為NBA歷史上首位分別在4支不同球隊於第7戰被淘汰的球員。

這場失利對哈登來說格外沉重，他過去曾在火箭、籃網、七六人都經歷過G7敗北，如今加入快艇陣營再度重演劇本。雖然他本系列賽前6戰表現穩定，擔任快艇主要控球角色，但G7卻再次神隱，全場僅得7分、5籃板，儘管送出13助攻，仍難以彌補進攻端的低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈登本場送出13助攻，但進攻火力低迷。（圖／達志影像／美聯社）

快艇半場落後11分，下半場仍有機會追上比數，但金塊在第3節初打出猛烈攻勢，瞬間將比分差距拉開至近30分。儘管快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）做出陣容調整仍無濟於事，金塊老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）末節以一記灌籃為比賽提前畫下句點，過去與哈登並肩作戰的戰友，如今在場上送他出局。

快艇本季好不容易迎回健康的雷納德（Kawhi Leonard），也進行多項補強，最終仍止步首輪，讓《Sirius XM》電台主持人謝培德（David Shepard）怒批球隊表現可悲，但也強調責任不該全落在哈登身上，「他生涯打16季了，在上半場就貢獻10助攻。現在問題是整隊都放棄比賽，金塊有6人得分超過15分，快艇只有雷納德1個人超過。」

▲快艇本場哈登、雷納德等主力都有健康上陣，可惜球隊仍遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

數據網站《StatMuse》則貼出迷因圖表並寫道，「新球館、最有錢老闆、健康的雷納德，結果一樣，快艇每年都提前放假。」名球評西蒙斯（Bill Simmons）則表示，自己在第4節前就放棄觀賽，「快艇這場比賽從1個小時前就已經沒希望了。」