一輩子可能都難忘記的觸身球陰影...王志煊努力讓心中大石變小顆





▲ 王志煊 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手王志煊日前因比賽中連續投出3顆觸身球，引發關注，退場時難掩情緒大哭。他在社群媒體上收到許多球迷的私訊，特地發文感謝大家的關心，對於有媒體下了聳動標題，他直言選手都不希望有這種情形發生，「砸到人，笑都笑不出來了！」

當時是否因熱身不足導致控球失準，王志煊表示，「我覺得沒有欸，畢竟因為我在旁邊熱身也是充足的，所以我覺得上去是沒什麼問題的，可能自己當下會有點急吧，我覺得不是熱身不足的問題，我覺得是我自己的問題，沒有牽扯到熱身不足的問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，當時在旁邊已經熱身兩三次，並非熱身不足，而是自己當下的狀況問題。

去年底參加12強，有想到今年球季的狀況嗎？王志煊也認為無關，「畢竟我還年輕，所以我應該沒有在體力上不行的問題。如果我過30歲了，可能就會影響，但目前覺得是沒有那個問題。」

那一場對富邦悍將連投3顆觸身球，差點搞砸球隊勝果。王志煊表示，收到很多球迷的加油留言，讓他感到感動。對於負面留言，女朋友建議他先不要去看。他也提到，許多學長在事發後給予鼓勵，提醒他球季很長，要繼續努力。

當時卻有網路媒體下了「砸、再砸！」「冷血、偷笑」等不實標題，王志煊表示，其實自己是後面才知道，「我自己也沒有太care這件事情，但我覺得他後面加那個什麼冷笑（冷血），我砸到人，笑都笑不出來了，我怎麼敢笑。」

他強調，球員都不希望發生這樣的情況，當時球隊處於領先狀態，不可能故意投出三個觸身球，這是自己的問題。

王志煊表示，當時隔天已向富邦悍將的三位選手道歉，「但當時沒遇到宗賢學長，有透過澤彬轉達我的歉意。」他強調，真的不是故意，「或許自己的動作問題。」目前，他也在投手教練的協助下進行調整，希望能早日找回原本的狀態。

雖然事情已過去，但王志煊坦言，自己仍會想起來，現在只能透過練習和比賽牛棚的方式找回信心，雖然短時間內有些困難，但也告訴自己，再差也沒有比那時候更差。

他認為，球員也會遇到低潮，重要的是在逆境中成長。

「自己很少這樣哭，去年也發生過一次，印象是去年對兄弟吧，連續2場就是差點輸在我，今年又這樣，前1場對台鋼也是輸在我，對富邦又差點輸，如果真的輸的話，我可能就會真的會記一輩子。 」

最後球隊贏球，王志煊也稍微釋放一些壓力，「現在心中石頭可能原本很大顆，現在比較小顆，就自己要慢慢消化，看球隊現在那麼努力4連勝，自己也要更努力，要把狀況調整到最好，讓教練能多一個投手可以運用。」