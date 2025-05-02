拒絕下場！哈登G6燃燒47分鐘　約基奇：首輪最精彩系列賽

The Clippers force a Game 7 behind a HUGE showing from their top trio ????



Harden: 28 PTS | 8 AST | 6 REB | 2 STL

Kawhi: 27 PTS | 10 REB | 5 AST

Powell: 24 PTS | 2 STL



Winner takes the series on Saturday at 7:30pm/et on TNT ???? pic.twitter.com/1OzE7aEFwu — NBA (@NBA) May 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

35歲的昔日MVP哈登（James Harden）在首輪G6鏖戰47分鐘，差點就打滿全場，他上半場就掃下21分，與一哥雷納德（Kawhi Leonard）聯手轟下55分，率快艇擋下金塊反撲，逼出搶七大戰。丹佛頭牌約基奇（Nikola Jokic）賽後自信表示，他們是今年季後賽首輪最精彩的對戰組合。

▲哈登第6戰打滿47分鐘，攻下28分率隊續命。（圖／達志影像／美聯社）

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快艇在淘汰邊緣展現強大韌性，過去2戰火力衰退合計僅拿26分的哈登，G6上半場就猛砍21分，整場攻下28分、6籃板、8助攻、2抄截，創下個人自火箭時期以來，在球隊面臨出局危機時，單場最高得分，與2屆FMVP雷納德合砍55分、16籃板、13助攻，率隊以111比105氣走金塊。

快艇將戰線延長到第7戰，根據《PolymarketSport》的統計，目前雙方晉級機率幾乎五五波。此戰飆出25分的金塊3屆MVP約基奇直言，這個系列戰是首輪最精彩的一組，「如果你真的熱愛籃球，是個真正的球迷而不是偽球迷，那這種比賽你就該看。」

▲約基奇稱快艇與金塊的對決是今年首輪最精彩系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

對於哈登今日鏖戰47分鐘，快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）透露，是哈登主動請纓要一直留在場上，「他打到筋疲力竭，我試著透過暫停讓他休息一下，但他堅持要留在場上。」射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也向哈登致敬，「他是我們的領袖，從我來這裡開始，我就一直這麼說。」

談到第7戰的準備時，哈登強調，「要全場專注細節……約基奇真的很特別。他能得分，但當他帶動全隊時才最致命。」當被問到是否準備再打47分鐘，哈登毫不猶豫回應，「我必須這麼做。」

▲哈登與雷納德聯手砍下55分，幫助快艇將系列賽逼進搶七。（圖／達志影像／美聯社）