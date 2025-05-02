活塞止步首輪贏得尊重　布朗森盛讚湯普森：讓我打得很辛苦

▲尼克布朗森（左）盛讚活塞湯普森（右）的防守功力。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞本季雖在季後賽首輪以2比4敗給尼克，但年輕球員的成長與整體戰力的大幅進步，仍讓這支隊伍贏得對手尊敬與球迷喝采。尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）就直言，自己在面對活塞新星湯普森（Ausar Thompson）的防守時打得格外辛苦。

在第六戰最後4.6秒，布朗森在湯普森面前命中致勝三分球，幫助球隊取得116比113領先。下一波進攻，活塞手握最後一擊機會，康寧漢（Cade Cunningham）將球分給右側外線的畢斯利（Malik Beasley），然而球卻從他手中滑出出界，成為賽季的終結瞬間。

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▲活塞畢斯利（右）錯失最後一擊機會。（圖／達志影像／美聯社）

賽後畢斯利毫不逃避責任，但也展現強烈的自信，「我們這支隊伍從季初就在對抗全世界，湯普森對於沒守下那一球很生氣，他是全世界最好的防守者；而我是全世界最會投籃的射手，我覺得我當下應該要出手。」本季畢斯利三分命中率達41.6%，場均貢獻16.3分，外線實力備受肯定。

不過最能體現活塞精神的，或許是老將哈里斯（Tobias Harris）在比賽結束後對全隊的鼓勵。根據畢斯利轉述，「他走進來說，『我知道這很難受，但我們真的度過了一個了不起的賽季。』沒人相信我們，但我們團結一起，一場場拚下來，我們給了自己機會，只是最後沒能把握。」

▲湯普森（右）在本輪系列賽主防布朗森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

而作為對手的布朗森也給予活塞高度肯定，尤其點名湯普森表現出色，「那傢伙真的不好對付，我賽後當面告訴他，他讓我打得很辛苦，我非常尊敬他。」布朗森整個系列賽場均31.5分，第6戰砍下40分，仍對湯普森的防守能力讚譽有加。

活塞本季戰績從去年的14勝暴增至44勝，一舉挺進季後賽，雖止步首輪，但球隊核心年輕、鬥志高昂，未來仍大有可為。