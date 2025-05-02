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古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

▲古林睿煬。（圖／截自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

▲古林睿煬。（圖／截自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬昨天繳出優異表現，隊友相繼分享喜悅祝賀他的首勝到手。火腿隊王牌投手伊藤大海賽後受訪時，談到古林的投球特質，直呼雖然他私底下笑咪咪、很可愛，但一站上投手丘就不可愛了。

24歲的古林睿煬背負台灣球迷期待，今年橫渡東洋挑戰日職，被譽為「火球男」。4月23日對樂天鷹的初登板雖吞敗，但僅過一場比賽，他便展現調整實力，投出震撼全場的表現。

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他在此戰先發7局僅被敲出5支安打，送出10次三振，失2分，球速最快155公里，以精彩表現拿下旅日首勝，也幫助球隊完成系列賽橫掃。

伊藤大海平時就對古林睿煬照顧有加，很常分享投球想法、策略。 對於古林睿煬昨日表現，伊藤大海表示，「他的出手動作、抬腿與前移時機，都簡單合理且穩定。」對投手來說，能把複雜的投球動作簡化，是最困難的事。「所以，他雖然看起來不費力，直球卻又強又快，讓人學到很多。」

伊藤還將古林和「令和怪物」佐佐木朗希相比，「（看道奇的佐佐木朗希投球時）也是一樣，動作簡單。抬腿後直接往打者方向推進。好的投手，看起來就像一直在重播同一段影片一樣穩定。」

和古林睿煬的相處，伊藤大海笑稱，雖然古林睿煬私下總是笑臉迎人、給人可愛的印象，「但投出去的球完全不可愛（笑）。」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

▲日職北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台灣火腿隊古林睿煬投手日職

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