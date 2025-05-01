重演3年前劇本？勇士G5最多落後31分　巴特勒淡定：我們沒事

▲勇士G5最多落後31分，巴特勒淡定表示沒事。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士季後賽首輪G5以116比131不敵火箭，系列賽被逼進第6戰，陣中大將巴特勒（Jimmy Butler）此戰10投2中僅拿8分，賽後他淡定表示，這只是過程的一部分，「我們沒事，我們的信心完全不會動搖。」

若說誰最懂7戰4勝制季後賽的「大起大落」，巴特勒絕對有發言權。2023年東區決賽，他帶領邁阿密熱火取得3比0聽牌後，卻遭塞爾提克連追3場，最終還是在G7力退對手，避免創下歷史「慘案」。

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不只巴特勒，勇士本身也有「前例」。2022年季後賽次輪G5，灣區慘輸給灰熊39分，不過很快就在G6反彈、順利晉級。今日舉行的首輪G5，他們最多落後達31分，終場輸了15分，但年輕替補球員展現韌性，末節追回不少分數，讓火箭不得不把先發換回場上。

▲勇士大將巴特勒G5手感不佳，10投僅2中。（圖／達志影像／美聯社）

「我們沒事，我們的信心不會因此動搖。」巴特勒強調，他相信自己和隊友能在G6完成收尾工作，「我們會有更好的開局，我們整體比賽會打得更好，因為我們知道自己這支球隊的實力有多強。」

「我們也知道我們每一位球員的實力有多強。所以，身為先發球員，我們必須帶動整支球隊，我們知道我們會做到。我們會沒事的。」巴特勒如此說道。