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張奕不怪失誤亂流：運氣不好　盼挑戰「投一休四」向山本由伸取經

▲張奕、張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將投手張奕26日對樂天桃猿先發出賽，主投5局失5分吞敗，但投球策略上的調整讓揮空率明顯提升。面對隊友守備出現瑕疵，他也展現大將之風，不以為意，直言只是「運氣不好」。隨著悍將投手陣接連出現傷兵，張奕更提到希望挑戰「投一休四」的大聯盟式輪值模式。

張奕首局即遭狙擊，陳晨威選到保送並盜上二壘，隨後林智平擊出適時安打，讓桃猿先馳得點，4局上遇到亂流，陳真守外野發生失誤，此局掉4分。張奕此役先發5局，被敲6支安打，投出3次保送，奪下8次三振，失5分。

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首局用球數便超過20球，張奕表示：「剛下過雨，場地濕滑，中途有請工作人員協助整理。若能提前處理場地，或許用球數能減少一些，覺得有些可惜。」

賽前，他做足功課，詳細研究樂天桃猿打者的打擊特性。張奕坦言：「如果能正常發揮，表現應該會更好，自己今天運氣也不好。但該檢討的地方還是要檢討，其他就不必多說了。」

儘管遭遇延後一天先發及比賽前降雨等變數，他也強調：「教練都有事先告知，這些都不是問題。」談到揮空率提升，張奕指出，是透過觀察桃猿近期比賽，分析對策並與捕手積極溝通所達成的成果。

由於隊友銳歐韌帶撕裂情況而缺陣，先發輪值可能將有所調整。張奕對此表示：「不論如何調整都可以接受。我以前曾試過『投一休五』，滿想挑戰看看『投一休四』的模式，那是大聯盟常見的方式。我想知道自己能不能做到，不能做到也沒關係。」他透露，自己還曾向山本由伸請教，「他們在投完隔天馬上做重量訓練，必須習慣這樣的節奏。我也很想挑戰看看。」

陳金鋒表示，「張奕用球數有較多的狀況，還需要再調整。」至於陳真在失誤後就退場，陳金鋒也提到，「確實是守備狀況較多。」最後一局追近至1分差，陳金鋒坦言，「落後5分之後，大家努力上壘，也做得很好，可惜差一步。」

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