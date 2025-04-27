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蜘蛛人熄火沒差！騎士狂勝37分聽牌　賞熱火隊史季後賽最慘敗仗

記者游郁香／綜合報導

東區霸主騎士今（27）日繼續作客熱火主場，儘管「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）手感低迷，15投4中僅拿13分，另一位後場主力賈蘭德（Darius Garland）則因傷缺陣，克里夫蘭仍展示強大的團隊戰力，終場以124比87、37分差，賞給熱火隊史最慘烈的季後賽敗仗，以3比0聽牌。

開賽前5分半鐘熱火曾短暫領先，但隨後被騎士打出一波33比5的猛烈攻勢，瞬間從15比6領先被逆轉成20比39大幅落後。騎士長人莫布里（Evan Mobley）直言，「我們吃了對手的第一拳，之後就接管了比賽。」

▲▼騎士米歇爾、艾倫。（圖／達志影像／美聯社）

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▲騎士一哥米歇爾G3手感低迷僅得13分，但全隊火力全開橫掃在望。（圖／達志影像／美聯社）

騎士今日禁區得分以60比30碾壓對手，籃板也以46比29佔據絕對優勢。主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）攻下22分、10籃板；杭特（De’Andre Hunter）砍下21分；莫布里貢獻19分；斯特魯斯（Max Strus）添上18分。替補控衛傑羅姆（Ty Jerome）22分鐘內拿下13分、11助攻，正負值高達+33。

值得一提的是，騎士主控賈蘭德此戰因腳趾扭傷缺席，當家得分手米歇爾今日手感也很冰冷，15投4中只有13分進帳，不過團隊整體發揮出色，最終仍以124比87輕鬆取勝，系列賽3勝0敗聽牌。

▲▼騎士米歇爾、艾倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士中鋒艾倫內線發威，助隊大勝熱火。（圖／達志影像／美聯社）

騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後大讚子弟兵的表現，「我們今天在防守端執行得非常好，贏下了籃板戰。」

這是騎士隊史第11次在7戰4勝制系列賽取得3比0領先，前10次都是在詹姆斯（LeBron James）效力時期，且最終全部完成橫掃。這也是NBA史上第159次出現系列賽3比0領先，過去157支3比0聽牌的球隊全數晉級，雷霆今日稍早也完成橫掃，成為第158支。

這場37分慘敗刷新了熱火隊史季後賽最大輸分紀錄，原本的紀錄是2013年總冠軍賽G3輸給馬刺36分。不過那年的熱火最終贏得了總冠軍，今年的南灘大軍則在首輪就瀕臨淘汰。

關鍵字： 籃球NBA騎士Donovan Mitchell熱火Bam Adebayo

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