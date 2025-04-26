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黃妃為統一獅開球　背號挑25號偷爆料兒子小秘密

▲黃妃為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲黃妃為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅與台鋼雄鷹攜手舉辦「南人祭」主題日，活動充滿南部特色，吸引大批球迷參與。除了場外舞台的吉祥物見面會和啦啦隊應援教學，球團更邀請梁功斌進行台語播報，昨日由資深獅迷曾瑋中獻唱三首金曲，今日則由台語金曲歌后黃妃擔任賽前開場嘉賓。

今日艷陽高照，球迷頂著烈陽進場支持，場外舞台在活動開始前已吸引人潮排隊等候。黃妃以「非常女」和「追追追」嗨翻球場，受到球迷熱烈歡迎，她也熱情揮手回應，並與啦啦隊互動，讓台南球場充滿濃厚南台灣氣息。

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黃妃曾於2017年在澄清湖球場擔任賽前表演和開球嘉賓，睽違8年再度受邀，首次站上台南棒球場獻唱。她表示非常開心再次收到邀請，並透露兒子對棒球的熱愛，「現在因為兒子蠻認識棒球，他比我還開心，不過因為最近他有樂樂棒比賽，無法跟我一起參與。」她回憶首次進場看球是在台南棒球場，當時坐在遮雨棚下，位置不太清楚。

黃妃今日擔任開球嘉賓，她笑說：「兒子在我出門前千叮嚀萬叮嚀我要如何開球，擔心我會拉傷。」開球捕手是同為高雄人的總教練林岳平，黃妃表示對開球儀式非常期待，希望能和林岳平一起為賽事開出好球。

黃妃挑選「25」作為自己的背號，她解釋選擇25號有兩個原因，「除了今年是我出道第25年，偷偷爆料一下，這也是我兒子心儀女生的座號。」顯然25號對黃妃別具意義。

關鍵字： 黃妃台南球場統一獅台語歌曲棒球活動

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