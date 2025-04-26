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王牌吉爾伯特因傷提前退場　水手主場4比8遭馬林魚痛宰

▲水手王牌吉爾伯特（Logan Gilbert）因前臂緊繃提前退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手王牌吉爾伯特（Logan Gilbert）因前臂緊繃提前退場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日上午，西雅圖水手坐鎮主場交手邁阿密馬林魚，水手王牌先發吉爾伯特（Logan Gilbert）前3局投出「完美內容」後，因前臂緊繃提前退場休息，失去王牌後的水手投手大亂，最終馬林魚8比4逆轉成功，斬斷水手2連勝。

 

吉爾伯特退場時，主場水手靠著摩爾（Dylan Moore）2局下半的陽春砲取得1比0領先，此時接替上來的右投勞倫斯（Casey Lawrence）卻遇亂流，勞倫斯主投5局被敲出10支安打狂失8分，其中摩爾在5局上半兩出局的要命失誤更導致勞倫斯掉了6分非自責分，最終馬林魚8比4逆轉擊敗水手，終結水手2連勝。

 

水手代理主帥威爾森（Dan Wilson）賽後對吉爾伯特的傷勢並未透露太多，只簡短表示「我們明天會知道更多情況，」隨後吉爾伯特補充說明自己可能會接受醫療影像檢查，「在熱身時就有一點感覺了，」吉爾伯特說，「只是感覺一直沒有消失，有時候比賽中身體熱開了會好一點，但今晚就是一直沒改善。」

今年24歲的吉爾伯特本季戰績為1勝1敗，自責分率2.37，在20.1局中投出44次三振，展現絕佳三振能力；吉爾伯特生涯在大聯盟五個賽季中全部效力於水手隊，累積戰績為42勝31敗，自責分率3.55。

關鍵字： MLB西雅圖水手吉爾伯特

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