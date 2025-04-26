統一獅啦啦隊女孩星光秀魅力四射　斐棋換4套衣服賣力演出

▲統一獅啦啦隊女孩賣力表演。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅今年在週五主場賽事推出星光女孩秀，每次邀請兩位女孩帶來獨具特色的演出，並在局間與球迷互動。侯芳和冞冞已經為星光女孩秀打響頭炮，今日則由Yovia與斐棋接棒，帶來充滿個人魅力的表演。

Yovia率先登場，帶來「Yo來帥一下」的表演。她身穿球衣搭配牛仔褲，展現與平時甜美風格截然不同的帥氣舞蹈。Yovia表示，這次表演希望讓球迷看到不一樣的她，雖然表演過程中感到緊張，但球迷的反應讓她倍感欣慰。她原本計畫演唱歌曲，但因準備時間有限而放棄，選擇以酷帥的舞蹈展現自我。

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斐棋則以「Faye Minutes」帶來性感風格的表演，選用韓國藝人李孝利的「Ten Minutes」作為背景音樂，搭配力道十足的舞蹈動作。斐棋表示，李孝利一直是她的偶像，希望自己的表演能展現出專屬的個人魅力。這是斐棋首次在球場進行個人舞蹈秀，她坦言比以往打鼓時更緊張，但在中途找回了狀態。為了這次表演，她準備了四套服裝，並練習至深夜，力求完美。

在局間，Yovia和斐棋也參與了星光任務，兩人表示相較於跳舞，執行任務讓她們更為放鬆。下一場星光女孩秀將於5月23日舉行，屆時一七與Nozomi將會帶來什麼樣的表演，球迷們拭目以待。

▲統一獅女孩與球迷親切互動。（圖／統一獅提供）