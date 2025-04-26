運動雲

>

洋基明星終結者又砸鍋！　球迷氣炸高喊「我們要威佛」

▲▼威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日，紐約洋基主場迎戰同區勁旅多倫多藍鳥，8局下條紋軍靠著重砲捕手威爾斯（Austin Wells）關鍵犧牲打超前比分，無奈9局上半明星終結者威廉斯（Devin Williams）再度放火，洋基最終2比4遭逆轉輸球，也讓現場基迷大喊「我們要威佛（Luke Weaver）」。

洋基今天先發右投卡拉斯可（Carlos Carrasco）繳出加盟條紋軍後最佳表現，主投5局僅被敲出3支安打，三振、保送各兩次沒有失分，無奈遲遲等不到打線火力支援的他6局上半就被換下場，隨後接替登板的希爾（Tim Hill）遭藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）夯出412英呎大號陽春砲，洋基0比1落後。

沉寂已久的洋基打線在7局下半有所回應，沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打後卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲安一棒追平；8局下半威爾斯在1出局滿壘時再補上一支高飛犧牲打，洋基2比1領先。

9局上半洋基派出本季表現糟糕透頂的明星終結者威廉斯登板救援，威廉斯上場後一如既往再度葬送球隊領先優勢，總計被敲出2支安打以及投出1次觸身球，一個人都沒抓到就慘丟2分退場，退場時洋基球迷豪不客氣報以噓聲。

接替登板的萊特（Mark Leiter Jr.）又被敲安再失1分，這1分也算在威廉斯頭上；9局下半洋基無功而返，最終在主場2比4遭藍鳥逆轉吞敗。

「我們再看看吧，」當被問到是否會讓威廉斯暫時轉為低張力場面出賽時，洋基主帥布恩（Aaron Boone）說道，「我們會討論這些狀況，現在情緒還很新鮮，我們會盡一切努力讓他恢復狀態，因為我們知道他有多優秀，也知道他對我們有多重要。」

「說真的，我也不知道，」威廉斯坦言無從得知自己近期糟糕的投球表現，「這個問題我大半季都在對抗，現在真的滿讓人沮喪的。」

除了控球問題外，威廉斯的速球球速相比去年也下降了整整一英哩，這讓他拿手的變速球與速球之間的速差縮小，可能也使變速球的效果打了折扣。

「或許有點關係，」布恩說，「這是一場講求變化球速與欺敵性的比賽，最終的目標是打亂打者的節奏，我們的教練團當然會針對所有細節進行研究。」

關鍵字： MLB紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門新聞

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1格林推人才害巴特勒重摔？影片還原真相

2詹皇轟38分刷新紀錄　湖人擋不住灰狼

3悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

4改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心

5不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情

最新新聞

1悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

2從兄弟到悍將魔力藍「理髮廳」開張

3水手王牌吉爾伯特因傷提前退場

4悍將二軍雙野手感燙　何時回一軍？

5詹皇坦言唐西奇生病「重創戰力」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366