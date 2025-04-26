洋基明星終結者又砸鍋！　球迷氣炸高喊「我們要威佛」

▲威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日，紐約洋基主場迎戰同區勁旅多倫多藍鳥，8局下條紋軍靠著重砲捕手威爾斯（Austin Wells）關鍵犧牲打超前比分，無奈9局上半明星終結者威廉斯（Devin Williams）再度放火，洋基最終2比4遭逆轉輸球，也讓現場基迷大喊「我們要威佛（Luke Weaver）」。

Devin Williams should not be the Yankee closer pic.twitter.com/KhO9tNY0zn [廣告]請繼續往下閱讀... April 26, 2025

洋基今天先發右投卡拉斯可（Carlos Carrasco）繳出加盟條紋軍後最佳表現，主投5局僅被敲出3支安打，三振、保送各兩次沒有失分，無奈遲遲等不到打線火力支援的他6局上半就被換下場，隨後接替登板的希爾（Tim Hill）遭藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）夯出412英呎大號陽春砲，洋基0比1落後。

Vladimir Guerrero Jr. rockets one out in the Bronx pic.twitter.com/qhBWnXT5HA — MLB (@MLB) April 26, 2025

沉寂已久的洋基打線在7局下半有所回應，沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打後卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲安一棒追平；8局下半威爾斯在1出局滿壘時再補上一支高飛犧牲打，洋基2比1領先。

9局上半洋基派出本季表現糟糕透頂的明星終結者威廉斯登板救援，威廉斯上場後一如既往再度葬送球隊領先優勢，總計被敲出2支安打以及投出1次觸身球，一個人都沒抓到就慘丟2分退場，退場時洋基球迷豪不客氣報以噓聲。

接替登板的萊特（Mark Leiter Jr.）又被敲安再失1分，這1分也算在威廉斯頭上；9局下半洋基無功而返，最終在主場2比4遭藍鳥逆轉吞敗。

「我們再看看吧，」當被問到是否會讓威廉斯暫時轉為低張力場面出賽時，洋基主帥布恩（Aaron Boone）說道，「我們會討論這些狀況，現在情緒還很新鮮，我們會盡一切努力讓他恢復狀態，因為我們知道他有多優秀，也知道他對我們有多重要。」

「說真的，我也不知道，」威廉斯坦言無從得知自己近期糟糕的投球表現，「這個問題我大半季都在對抗，現在真的滿讓人沮喪的。」

除了控球問題外，威廉斯的速球球速相比去年也下降了整整一英哩，這讓他拿手的變速球與速球之間的速差縮小，可能也使變速球的效果打了折扣。

「或許有點關係，」布恩說，「這是一場講求變化球速與欺敵性的比賽，最終的目標是打亂打者的節奏，我們的教練團當然會針對所有細節進行研究。」