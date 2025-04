洋基明星終結者又砸鍋！　球迷氣炸高喊「我們要威佛」

▲威廉斯。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間26日,紐約洋基主場迎戰同區勁旅多倫多藍鳥,8局下條紋軍靠著重砲捕手威爾斯(Austin Wells)關鍵犧牲打超前比分,無奈9局上半明星終結者威廉斯(Devin Williams)再度放火,洋基最終2比4遭逆轉輸球,也讓現場基迷大喊「我們要威佛(Luke Weaver)」。

Devin Williams should not be the Yankee closer pic.twitter.com/KhO9tNY0zn [廣告]請繼續往下閱讀... April 26, 2025

洋基今天先發右投卡拉斯可(Carlos Carrasco)繳出加盟條紋軍後最佳表現,主投5局僅被敲出3支安打,三振、保送各兩次沒有失分,無奈遲遲等不到打線火力支援的他6局上半就被換下場,隨後接替登板的希爾(Tim Hill)遭藍鳥重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)夯出412英呎大號陽春砲,洋基0比1落後。

Vladimir Guerrero Jr. rockets one out in the Bronx pic.twitter.com/qhBWnXT5HA — MLB (@MLB) April 26, 2025

沉寂已久的洋基打線在7局下半有所回應,沃爾普(Anthony Volpe)敲出二壘安打後卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)敲安一棒追平;8局下半威爾斯在1出局滿壘時再補上一支高飛犧牲打,洋基2比1領先。

9局上半洋基派出本季表現糟糕透頂的明星終結者威廉斯登板救援,威廉斯上場後一如既往再度葬送球隊領先優勢,總計被敲出2支安打以及投出1次觸身球,一個人都沒抓到就慘丟2分退場,退場時洋基球迷豪不客氣報以噓聲。

接替登板的萊特(Mark Leiter Jr.)又被敲安再失1分,這1分也算在威廉斯頭上;9局下半洋基無功而返,最終在主場2比4遭藍鳥逆轉吞敗。

「我們再看看吧,」當被問到是否會讓威廉斯暫時轉為低張力場面出賽時,洋基主帥布恩(Aaron Boone)說道,「我們會討論這些狀況,現在情緒還很新鮮,我們會盡一切努力讓他恢復狀態,因為我們知道他有多優秀,也知道他對我們有多重要。」

「說真的,我也不知道,」威廉斯坦言無從得知自己近期糟糕的投球表現,「這個問題我大半季都在對抗,現在真的滿讓人沮喪的。」

除了控球問題外,威廉斯的速球球速相比去年也下降了整整一英哩,這讓他拿手的變速球與速球之間的速差縮小,可能也使變速球的效果打了折扣。

「或許有點關係,」布恩說,「這是一場講求變化球速與欺敵性的比賽,最終的目標是打亂打者的節奏,我們的教練團當然會針對所有細節進行研究。」