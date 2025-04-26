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公鹿字母哥超過1000天季後賽首勝！小崔特飆9顆三分平雷槍紀錄

記者游郁香／綜合報導

在季後賽首輪2連敗的密爾瓦基公鹿，今（26）日在G3下半場大爆發，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與小崔特（Gary Trent Jr.）各轟37分，最終以117比101擊敗溜馬，將系列賽扳成1勝2敗，兩位主將還聯手寫下多項隊史紀錄。

小崔特此役三分球12投9中，追平名人堂球星「雷槍」艾倫（Ray Allen）保持的公鹿隊史「季後賽單場最多三分」紀錄，他砍下37分外帶4抄截。「字母哥」則豪取37分、12籃板、6助攻，命中率高達73.7%，成為NBA史上首位季後賽開局連續3場繳出至少30分、10籃板、命中率60%以上的球員。

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▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小崔特飆進9記三分球，追艾倫隊史季後賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

上半場溜馬一度以57比47領先，但小崔特第3節連飆3記三分球追平比數，字母哥隨後完成三分打，幫助公鹿反超，密爾瓦基反帶著86比75進入末節。公鹿第4節將領先擴大至20分，徹底擊潰溜馬防線。

根據統計，這也是公鹿隊史首次有雙人組同場各轟下至少37分，放眼NBA季後賽歷史也僅出現過16次。「字母哥」本場正負值高達+24，比賽剩下2分25秒時就提前退場休息，他也終結個人超過1000天未在季後賽贏球的尷尬紀錄。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥豪取37分、12籃板、6助攻。（圖／達志影像／美聯社）

與G2整場落後不同，公鹿G3開賽便靠「字母哥」與小崔特聯手包辦前21分。團隊上半場三分球23投僅4中，所幸下半場手感回溫，三分18投11中，成為逆轉關鍵，不過克服血栓復出的後場主將里拉德（Damian Lillard）本場命中率不佳，12投2中拿7分。

溜馬方面，前場大將西亞卡姆（Pascal Siakam）拿下28分；內史密斯（Aaron Nesmith）貢獻18分、7籃板；主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出14分、10助攻。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿扳回1勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿Giannis AntetokounmpoGary Trent Jr.字母哥小崔特

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