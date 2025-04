公鹿字母哥超過1000天季後賽首勝！小崔特飆9顆三分平雷槍紀錄

GIANNIS DOMINATED THE INTERIOR IN GAME 3! ???? 37 PTS ???? 12 REB ???? 6 AST Bucks get the win, and have a chance to tie the series in Game 4 ???? pic.twitter.com/wSaLdmphYx

記者游郁香/綜合報導

在季後賽首輪2連敗的密爾瓦基公鹿,今(26)日在G3下半場大爆發,靠著「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與小崔特(Gary Trent Jr.)各轟37分,最終以117比101擊敗溜馬,將系列賽扳成1勝2敗,兩位主將還聯手寫下多項隊史紀錄。

GARY TRENT JR. WAS SCORCHING FROM DISTANCE IN GAME 3!



???? 37 PTS

???? 9 3PM

???? 4 STL



It ties the Bucks franchise record for MOST 3PM in a playoff game...



AND the Bucks get the win! #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/WRQPjed5eO