大滿貫冠軍巔峰較量！　萊巴基那直落二闖馬德里32強

▲萊巴基那。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間26日凌晨,馬德里大師賽64強迎來大滿貫冠軍之間的巔峰較量,10號種子、哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)在桑塔納球場以6比3、6比2擊敗加拿大好手安德烈斯庫(Bianca Andreescu),輕鬆晉級32強。

