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大滿貫冠軍巔峰較量！　萊巴基那直落二闖馬德里32強

▲萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊巴基那。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日凌晨，馬德里大師賽64強迎來大滿貫冠軍之間的巔峰較量，10號種子、哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）在桑塔納球場以6比3、6比2擊敗加拿大好手安德烈斯庫（Bianca Andreescu），輕鬆晉級32強。

萊巴基那本戰延續她一如既往強勢的打法，安德烈斯庫則採取主動進攻並試圖控制節奏，但主導比賽的仍是萊巴基那。首盤中萊巴基那雖然有16次非受迫性失誤，但她靠著良好接發及優秀發球掌控比賽主導權，隨著比賽進行，萊巴基那失誤減少後連下三局，贏得首盤。

次盤萊巴基那的發球展現強大威力，安德烈斯庫在接發方面幾乎無法突破，萊巴基那全場僅面臨三個破發點（皆出現在第二盤），並全數化解，一發勝率高達80%的萊巴基那最終就以直落二收下勝利。

萊巴基那是2022年溫網冠軍，她僅花1小時17分鐘就淘汰了2019年美網冠軍安德烈斯庫，這是兩人超過兩年來的首次交手，萊巴基那生涯對陣安德烈斯庫的戰績提升至3勝0敗、局數方面則是6比0保持完美。

「第一場比賽總是很艱難，對上安德烈斯庫更是如此，」萊巴基那賽後受訪時表示，「非常開心自己贏了，當然，這是我今年在紅土的第一場比賽，我還沒達到最佳狀態，但我很開心能回來比賽，也對下一場感到興奮。」

「我們彼此很熟悉，她也剛從傷勢中復出，」萊巴基那接著說，「我知道她會嘗試拉開我的位置，改變節奏，我努力專注於自己的發球和積極進攻，有時這樣的策略奏效，有時不行，但我希望自己在下一輪能更進一步。」

關鍵字： WTA馬德里大師賽.萊巴基那

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