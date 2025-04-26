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全場僅丟4局　茲韋列夫強勢晉級馬德里大師賽32強

▲▼德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國名將茲韋列夫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽64強，賽會頭號種子、德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）展現絕佳手感，以6比2、6比2擊退西班牙名將阿古特（Roberto Bautista Agut）；茲韋列夫奪下近期個人6連勝，風光晉級32強。

茲韋列夫曾於2018年與2021年贏得馬德里大師賽冠軍，本戰他無論是正拍回擊亦或是底線進攻，表現都更勝阿古特一籌，最終茲韋列夫僅用69分鐘就以壓倒性的表現強勢晉級32強。

「這是一場好比賽，我知道面對阿古特必須專注，」茲韋列夫賽後受訪時說道，「我知道這會是一項艱難挑戰，我很高興能贏得勝利。」

根據ATP官方數據指出，茲韋列夫本戰一發得分率高達81%（27個發球得22分），並轟出32記致勝球，而阿古特僅有4記。「這是我最喜歡的中央球場，全世界最棒的，我一生中只在這裡輸過兩次，」茲韋列夫表示，「希望未來10天都能保持這樣的狀態，繼續打出好表現，只要能做到這點，我就很開心。」

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