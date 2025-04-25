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悍將傷兵問題暫無交易規劃　尋求第5號洋投？領隊：要非常謹慎

▲▼中職富邦悍將領隊林華韋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職富邦悍將領隊林華韋。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將近期傷兵連連，牛棚投手林旺熙因肩膀不適、洋投銳歐則出現手肘狀況，投手戰力面臨嚴峻考驗。若銳歐無法繼續出賽，目前悍將僅剩富藍戈、力亞士與魔力藍三位洋投可用。面對洋將可能短缺的情況，球團是否積極尋找新洋投人選備受關注。

針對洋將「第五號」補強進度，領隊林華韋表示：「有在進行，但目前還沒有很具體的進展。」他坦言，要找到合適的洋投並不容易，「找一個好投手真的沒那麼簡單，要非常謹慎。」

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在尋找洋將的方向上，目前球團的主要目標鎖定在墨西哥聯盟與大西洋聯盟，這兩個聯盟近期剛開打，是觀察重點。林華韋表示：「大聯盟體系的選手當然也有在看，但要鬆動相對較難。」

談到傷兵問題，林華韋坦言，「這是球隊目前遇到的問題，並不容易解決，大家都很努力，只是碰巧集中這段時間，確實帶來一些困擾。盡量尋求各種可行的方式來解決，但最終能做到什麼程度，也很難說，盡量來做。」

至於是否考慮透過球員交易補強，林華韋回應：「還沒到那個階段，也許是方向之一，但目前還沒有進展到那個階段。」

除了外援補強，球團也關注內部資源是否能補上戰力空缺。二軍目前有兩名日籍育成投手二宮衣沙貴與根岸涼備受矚目。對於他們是否有機會直接拉上一軍，林華韋回應：「如果他們表現理想，當然有機會，這是正在觀察中的事情。」

二宮衣沙貴剛好25日在二軍出賽，林華韋透露，「目前還沒有那麼快決定，畢竟才剛開季，今天二宮有出賽，大家也有稍微透過轉播看一下。持續觀察他們在二軍表現，不過大家都很清楚，一、二軍的實力仍有差距。」

至於是否有留意去年不在60人名單內的球員，林華韋則說：目前並沒有除名後仍在業餘持續出賽、且表現良好的具體人選。如果他們退到業餘層級還在打球也會觀察，但目前還沒有鎖定的對象。

關鍵字： 富邦悍將林華韋洋投補強傷兵情況新人選

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