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Kobe湖人「初登場」球衣2.27億售出　歷來第4昂貴比賽戰袍

▲▼布萊恩（Kobe Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩（Kobe Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant） 1996-97 賽季效力湖人7場比賽的球衣，其中包括季前賽首秀、 1996年11月3日首次參加例行賽、 NBA媒體日等，以700萬美元(約新台幣2.27億元)的天價售出，這件球衣上次拍賣是在2012年，當時成交價為11萬5242美元（約新台幣374.6萬）。

這筆交易創下布萊恩所有體育收藏品的最高拍賣紀錄，打破了之前的584.97萬美元的成交價，該紀錄來自布萊恩於2007-08球季簽名的比賽球衣，那一年他贏得了年度MVP。

「首次登場的比賽對於運動員來說，是無可取代的獨特時刻，它們象徵著一段非凡旅程的開始，而對於布萊恩這樣的傳奇運動員而言，這些里程碑更具特殊意義，因為它們代表的是永遠無法複製的歷史瞬間。」蘇富比現代收藏品部主管沃赫特（Brahm Wachter）在聲明中表示。

這件成交價700萬美元的布萊恩球衣，是歷年來第4昂貴的比賽用球衣，僅次於價值2400萬美元的貝比魯斯（Babe Ruth）「 關鍵一擊」球衣、喬丹（Michael Jordan）價值1010萬美元的「最後之舞」球衣以及馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃穿的價值930萬美元「上帝之手」的阿根廷球衣。

布萊恩在他生涯的NBA例行賽首秀中，替補上場6分22秒，1投0中沒有得分，抓下1籃板以及送出1阻攻；但接下來的球季，布萊恩入選了全明星賽並在年度第6人評選中獲得第2名，平均每場得到 15.4 分、3.1 籃板、2.5 助攻。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人布萊恩

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