Kobe湖人「初登場」球衣2.27億售出　歷來第4昂貴比賽戰袍

▲布萊恩(Kobe Bryant)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant) 1996-97 賽季效力湖人7場比賽的球衣,其中包括季前賽首秀、 1996年11月3日首次參加例行賽、 NBA媒體日等,以700萬美元(約新台幣2.27億元)的天價售出,這件球衣上次拍賣是在2012年,當時成交價為11萬5242美元(約新台幣374.6萬)。

A Kobe Bryant game-worn jersey from his rookie season was sold for a huge amount of money. https://t.co/8ltGxHD6LR pic.twitter.com/IlixhUwPpv

這筆交易創下布萊恩所有體育收藏品的最高拍賣紀錄,打破了之前的584.97萬美元的成交價,該紀錄來自布萊恩於2007-08球季簽名的比賽球衣,那一年他贏得了年度MVP。

「首次登場的比賽對於運動員來說,是無可取代的獨特時刻,它們象徵著一段非凡旅程的開始,而對於布萊恩這樣的傳奇運動員而言,這些里程碑更具特殊意義,因為它們代表的是永遠無法複製的歷史瞬間。」蘇富比現代收藏品部主管沃赫特(Brahm Wachter)在聲明中表示。

Kobe Bryant’s LA Lakers game-worn debut jersey from the 1996-97 season was sold for $7 million.



Where does it rank among the most expensive game-worn jerseys https://t.co/jaT4WGjMKe pic.twitter.com/5UvVponTn4