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快艇主場狂勝金塊34分！2勝1敗領先　雷納德等3人轟破20分

記者游郁香／綜合報導

快艇今（25）日在新家Intuit Dome迎來首場主場季後賽，恢復健康的2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）砍下21分、11籃板的雙十數據，搭配哈登（James Harden）與鮑威爾（Norman Powell）各進帳20分，聯手率隊以117比83大勝金塊34分，在系列賽取得2勝1敗領先。

首輪前兩戰在丹佛打得難分難解，總分差僅5分，但這場比賽完全一面倒。快艇從首節末打出23比2猛烈攻勢，次節拉開20分差距。末節還剩4分半鐘，雙方都換上板凳陣容，比賽早早失去懸念。

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷納德在新主場砍下雙十表現。（圖／達志影像／美聯社）

新球館「The Wall」區的快艇死忠球迷今日戴上馬頭帽，嘲諷金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）對馬的熱愛，成為場邊另類焦點。

約基奇依舊繳出穩定表現，全場攻下23分、13籃板與13助攻，完成本系列賽第2次「大三元」，但孤掌難鳴，他的搭檔莫瑞（Jamal Murray）貢獻23分，兩人合力在第3節追趕分數，無奈分差仍維持在20分上下，最終無力翻盤。

快艇此役外線火力全開，團隊命中18記三分球，遠勝金塊的7顆。籃板數48比38領先，板凳火力更以31比6碾壓對手，攻守全面壓制。

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇取得2比1系列賽領先。（圖／達志影像／美聯社）

金塊不僅吞下2連敗，重要輪替球員衛斯布魯克（Russell Westbrook）還傳出傷情，他下半場因左腳發炎退場，三分5投僅1中，只拿下3分。小波特（Michael Porter Jr.）也受肩傷困擾，僅7分、6籃板進帳。

這一戰充滿「空拋之城」（Lob City）時期的回憶，昔日快艇主控保羅（Chris Paul）到場觀戰，他的老隊友小喬丹（DeAndre Jordan）則為金塊替補出賽5分鐘。

系列賽第4戰將於台灣時間27日登場，繼續在快艇嶄新的主場進行，若能再下一城，快艇將取得聽牌優勢。

▲▼快艇雷納德、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊中鋒約基奇再度繳出大三元，仍無力救主。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德約基奇哈登衛斯布魯克

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