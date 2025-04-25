甲骨文球場有助力？李政厚有望打破高掛94年二壘打紀錄

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力舊金山巨人的韓籍外野手李政厚持續以穩定長打火力震撼大聯盟。根據韓媒《體育朝鮮》報導，他目前正以69支二壘打的年度推估速度，朝著94年來未被突破的紀錄邁進，外界高度關注他能否締造歷史。

李政厚在台灣時間25日對戰釀酒人的比賽中，於首局擊出右外野二壘安打，打回隊友雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）追平比分，這是他本季第11支二壘打，與大都會強打阿隆索（Pete Alonso）並列全聯盟最多。

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他目前繳出打擊率.333、3轟、16打點、11盜壘、OPS達.981的全面數據。若維持現今節奏，李政厚將有望在162場賽季結束前擊出69支二壘打，超越1931年由紅襪偉伯（Earl Webb）創下的大聯盟單季最多67支二壘打紀錄，挑戰94年來未被撼動的數字。

除了本身的擊球技巧與速度外，李政厚效力的主場甲骨文球場（Oracle Park）被認為有利於他追求二壘安打紀錄。甲骨文球場被外界公認是「三壘安打天堂」，其二壘打與三壘打的出現頻率分別為PF 102與134（以100為聯盟平均），遠高於其他主打全壘打的球場。

李政厚目前11支二壘打中有5支在主場出現、6支為客場，2支三壘打則皆於主場敲出，展現他無論在哪座球場皆有穩定輸出的能力，加上其快腿，使他成為罕見的長打型打者。

事實上，他在2020年於KBO就曾單季敲出49支二壘安打創下聯盟紀錄，如今進軍MLB後依舊保有「二壘安打之王」的名號，已在大聯盟獲得高度關注。