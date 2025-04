▲馬頭面具。(圖/翻攝自X/@katywinge)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯快艇今(25)日迎戰丹佛金塊,迎來首輪系列賽的首場主場賽事,球隊也安排了一項相當搞笑的應援計畫,當金塊球員罰球時,讓「The Wall」區的球迷戴上馬頭面具干擾對手。

快艇官方並未針對這項計畫進行說明,但外界普遍認為是針對金塊當家球星約基奇(Nikola Jokić)而設。約基奇是著名的賽馬愛好者,在2023年奪冠後,甚至一度考慮不參加奪冠遊行,只為儘快返回家鄉塞爾維亞照顧他的馬匹。

快艇新主場lntuit Dome的「The Wall」區是專為狂熱球迷打造的陡峭看台,站位區域距離球場極近,且不開放給客隊球迷,氣氛極佳。

THE WALL AT THE INTUIT DOME DOING IT'S JOB pic.twitter.com/CnSiDTMGvl