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布朗森「戳眼」惡犯遭活塞迷咒罵　尼克險勝首輪2比1領先

記者游郁香／綜合報導

底特律球迷等待了整整6年，今（25）日終於在主場迎來季後賽，但結果有些苦澀。尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）G3首節就惹出爭議，他在防守小哈達威（Tim Hardaway Jr.）時，手指直接戳向對方左眼，領到1級惡意犯規，汽車城主場「X你布朗森」的咒罵聲此起彼落，不過笑最後的是來犯的紐約大軍。

▲▼尼克布朗森、唐斯；活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗森戳眼動作遭判1級惡意犯規，引發主場球迷狂噓。（圖／達志影像／美聯社）

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尼克與活塞前2戰各取1勝，G3移師底特律進行，首節場上就狀況連連，包括七六人里德（Paul Reed）與尼克羅賓森（Mitchell Robinson）爆發肢體衝突，兩隊主將唐斯（Karl Atnhony Towns）、康寧漢（Cade Cunningham）也捲入其中，最終4人都領到技術犯規。

活塞小哈達威則意外被「戳眼」，首節還剩6分20秒，他在左側出手三分，布朗森補防時伸手干擾，右手手指卻插進他的眼部，小哈達威當場倒地抱頭哀嚎。

裁判第一時間吹判個人犯規，回看重播畫面後，確認布朗森有「肩膀以上不必要接觸」，「未做出自然防守動作」，因此升級為1級惡意犯規。小哈達威隨後穩穩罰進3球，並在該波攻勢外線再進一球，個人6比0攻勢幫助活塞追至17比20。不過尼克上半場打完，拉開66比53、13分領先。

比賽轉折點出現在終場前約90秒，當時活塞追到105比108僅落後3分，康寧漢華麗轉身動作晃倒阿努諾比（OG Anunoby），眼看就要上籃得手，卻遭到唐斯搧鍋，球權轉換後，布朗森連續兩次快攻得手，將比分拉開至112比105，奠定勝基。

▲▼尼克布朗森、唐斯；活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞一哥康寧漢（左）今日手感不佳。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，終場前0.5秒，活塞仍握有反擊機會，但杜倫（Jalen Duren）試圖長傳給康寧漢時發生失誤，球直接飛出界，斷送了最後希望。。

尼克雙星布朗森、唐斯今日成功壓制對手，兩人各攻下30分和31分，率隊在底特律主場以118比116險勝，系列賽以2勝1敗領先。

活塞少主康寧漢此役表現起伏，全場25投僅9中，雖貢獻24分、11助攻，仍難挽敗局。小哈達威替補登場表現亮眼，拿下24分，但其中18分集中在上半場。

▲▼尼克布朗森、唐斯；活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯豪取31分，關鍵封阻康寧漢成轉捩點。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克布朗森康寧漢活塞唐斯小哈達威

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