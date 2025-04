布朗森「戳眼」惡犯遭活塞迷咒罵　尼克險勝首輪2比1領先

Jalen Brunson was given with a flagrant 1 for poking Tim Hardaway Jr. in the eye on his shot contest. Thoughts? ???? pic.twitter.com/INhb7crcM2

記者游郁香/綜合報導

底特律球迷等待了整整6年,今(25)日終於在主場迎來季後賽,但結果有些苦澀。尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)G3首節就惹出爭議,他在防守小哈達威(Tim Hardaway Jr.)時,手指直接戳向對方左眼,領到1級惡意犯規,汽車城主場「X你布朗森」的咒罵聲此起彼落,不過笑最後的是來犯的紐約大軍。

▲布朗森戳眼動作遭判1級惡意犯規,引發主場球迷狂噓。(圖/達志影像/美聯社)

尼克與活塞前2戰各取1勝,G3移師底特律進行,首節場上就狀況連連,包括七六人里德(Paul Reed)與尼克羅賓森(Mitchell Robinson)爆發肢體衝突,兩隊主將唐斯(Karl Atnhony Towns)、康寧漢(Cade Cunningham)也捲入其中,最終4人都領到技術犯規。

活塞小哈達威則意外被「戳眼」,首節還剩6分20秒,他在左側出手三分,布朗森補防時伸手干擾,右手手指卻插進他的眼部,小哈達威當場倒地抱頭哀嚎。

裁判第一時間吹判個人犯規,回看重播畫面後,確認布朗森有「肩膀以上不必要接觸」,「未做出自然防守動作」,因此升級為1級惡意犯規。小哈達威隨後穩穩罰進3球,並在該波攻勢外線再進一球,個人6比0攻勢幫助活塞追至17比20。不過尼克上半場打完,拉開66比53、13分領先。

What a turn of events:



-Cade Cunningham breaks OG Anunoby's ankles

-Looks like FOR SURE Cade will score

-But amazing help defense by Karl-Anthony Towns

-Jalen Brunson scores on the other end pic.twitter.com/cotLCNIyDW