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亞洲第1人！　「網球王子」錦織圭達成生涯450勝

▲▼錦織圭。（圖／翻攝自X／TheTennisLetter）

▲錦織圭。（圖／翻攝自X／TheTennisLetter）

實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽首輪，世界排名第64的「網球王子」錦織圭歷經三盤苦戰，以6比4、3比6、6比3擊敗澳洲好手武基奇（Aleksandar Vukic）晉級64強，錦織圭成為網球公開賽時代以來，史上首位亞洲男子達成ATP單打450勝的球員；錦織曾在2014年闖進馬德里決賽，生涯戰績則為19勝8敗。

本場比賽是雙方生涯首次交手，前兩盤雙方戰至1比1後，決勝盤錦織圭在第四局打出積極進攻，成功破發並拉開領先差距，最終錦織圭在自己的發球勝賽局中，以一記直線發球鎖定勝局，晉級64強。

這場勝利讓錦織圭收穫ATP生涯第450場單打勝利，成為亞洲男子首位達標的球員，同時也是現役第八位達成此成就的人。「我完全沒有想過這件事，只是一直專注在每一場比賽而已，450場真的不少，我應該已經打了大約18年了吧，真的很久，如果能達到500勝的話就太棒了。」賽後錦織圭受訪時表示。

「這次能回來這裡比賽也是睽違3、4年了，場地位於高海拔，球的彈跳也比較特別，但我覺得今天自己打得不錯，雖然這幾天練球的時候有些困難，但今天的感覺比預期穩定，還算滿意。」錦織圭最後說道。

錦織圭下一場比賽將在第二輪對上大會29號種子、加拿大名將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）；由於種子球員首輪輪空，這將是沙波瓦洛夫今年馬德里的首場比賽。

關鍵字： ATP馬德里大師賽錦織圭

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