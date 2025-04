亞洲第1人！　「網球王子」錦織圭達成生涯450勝

▲錦織圭。(圖/翻攝自X/TheTennisLetter)



實習記者胡冠辰/綜合報導

馬德里大師賽首輪,世界排名第64的「網球王子」錦織圭歷經三盤苦戰,以6比4、3比6、6比3擊敗澳洲好手武基奇(Aleksandar Vukic)晉級64強,錦織圭成為網球公開賽時代以來,史上首位亞洲男子達成ATP單打450勝的球員;錦織曾在2014年闖進馬德里決賽,生涯戰績則為19勝8敗。

450 ATP WINS



1136 - Djokovic

609 - Gasquet

590 - Cilic

581 - Monfils

579 - Wawrinka

482 - Zverev

471 - Dimitrov

450 - NISHIKORI



Kei Nishikori becomes the 8th active player to reach this milestone following his 6-4 3-6 6-3 victory over Vukic ???????? pic.twitter.com/71d7pr8c3T