為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平至今已出賽23場，累積打擊率.261、6轟，OPS為.848。不過在進入「父親名單」前，他的OPS高達.930，顯然在育嬰假前後表現有明顯落差。那麼，大谷近期的「不振」究竟出了什麼問題？有數據網站分析，壞球揮棒率提升至32.3可能是關鍵。

「我覺得他復出後，看球的敏銳度已經不像以前了。」羅伯斯（Dave Roberts）在23日的比賽後指出了大谷的狀態，這場是他復出後的第二戰。即便在隔天對小熊之戰打出「爸爸初安打」，羅伯斯仍直言：「他的揮棒變得太過積極，有些過度用力，和以往相比更容易大振。」

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大谷的最大武器是他華麗揮擊所帶來的爆發力與長打威脅，打球速度與飛行距離都是聯盟頂級。2024年他轟出54發全壘打，拿下二連霸的全壘打王。然而，這種風格也伴隨較高的揮空率。根據MLB官方數據網站《Baseball Savant》，他去年在「揮空率（Whiff%）」項目中僅排在全聯盟倒數19%。

這樣的傾向本季依舊存在，在進入父親假名單前，他的揮空率為29.9%。但即使樣本數不多，復出後的揮空率卻暴增至46.2%。與此同時，三振率也從23.9%大幅上升至35.0%。

更令人擔憂的是他對「好球帶外球路」的應對能力。休假前，他的「壞球揮棒率」為22.7%，優於大聯盟平均值（28.1%）。但復出後的這3場比賽中，該數據升高至32.3%，也正如羅伯斯所指出的「揮大棒傾向」所導致。此外，他對壞球的擊中率也從51.3%下滑至40.0%。

受到這些因素影響，大谷招牌的強勁擊球也明顯減弱。復出前他的平均打球初速為96.5英里（約155.3公里），復出後則降至78.7英里（約126.6公里），連擊球內容都出現大幅下滑。根據擊球品質推算的預期打擊率（xBA）僅為.121，顯示不論從結果或內容都難以令人滿意。

日媒《Full Count》指出，此次休假是因迎接人生首位孩子的誕生，他快速完成家庭事務後立即歸隊，也可能是造成狀態未回穩的原因之一。更別說這3場比賽還是在德州與芝加哥之間的長途遠征中進行，舟車勞頓難免影響調整。所幸25日是休兵日，接下來的賽程將回到熟悉的主場進行。大家都期待著，大谷能趁這段時間身心休整，重新找回那支充滿力量與壓倒性存在感的球棒。