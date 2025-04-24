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國小軟聯／偶像古林睿煬！呂承祐完美封鎖　四德闖16強創隊史

▲王牌呂承祐完美封鎖。（圖／學生棒聯提供）

▲王牌呂承祐完美封鎖。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台中市四德國小在今天（24日）的32強賽中，靠著先發投手呂承祐的完美表現，以1比0擊敗台北市敦化國小，首次晉級國小軟式聯賽16強，創下隊史紀錄。

比賽焦點集中在呂承祐的投球表現。四德在1局下半，蔡秉嶧在2出局後擊出二壘安打，隨後廖宸駿的安打讓蔡秉嶧回到本壘得分，這一分成為全場唯一得分。呂承祐以70球完成6局無失分，投出6次三振和1次保送，幾近完美的投球表現，成功封鎖對手。

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四德總教練吳秉豐表示，這場比賽是55波的激戰，敦化投手控球也很準確，誰能把握機會誰就能獲勝。呂承祐是球隊的王牌投手，控球穩定，最快球速達到100公里，自小學一年級下學期開始練球，球齡長。

小六的呂承祐曾在彰化市長盃投出完封，他表示，今天投得很好，隊友在第一局就打回1分，讓他有自信登板，不會緊張。因父親有打棒球，呂承祐在學校選填社團志願時，毫不猶豫地選了棒球，他的偶像是轉戰日職北海道日本火腿鬥士的投手古林睿煬。

四德國小在103學年度曾闖入軟式全國賽30強，今年已創下新高紀錄。吳總教練提到，自去年暑假開始，球隊陸續參加各種盃賽，球員經驗值提升，是全國賽打出佳績的關鍵。

關鍵字： 國小棒球台中四德國小呂承祐軟式聯賽敦化國小

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