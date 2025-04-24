黃鈞麟、李聖裕開轟！林吳晉瑋猛打賞　兄弟二軍擊敗味全

▲林吳晉瑋 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍賽事24日中信兄弟與味全龍交手，林吳晉瑋猛打賞領軍，黃鈞麟、李聖裕分別開轟，兄弟9比3獲勝。

味全龍先發投手姚恩多開賽就連投4保送，免費送分，隨後遭黃鈞麟高飛犧牲打、岳政華擊出二壘安打，兄弟取得4比0領先。

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兄弟2局上繼續擴大比分，第四棒馬鋼擊出高飛犧牲打，再拿1分打點。3局上半，林吳晉瑋擊出二壘滾地球，形成內野安打，拿下1分打點。

味全3局下半展開反攻，第二棒冉承霖擊出右外野全壘打，貢獻2分打點，帶回一壘跑者全浩瑋回本壘得分。拿莫．伊漾也擊出左外野全壘打，再追回1分。

然而，這仍不足以逆轉局勢。 4局上半，兄弟黃鈞麟也開砲，轟出右外野陽春彈。最後在9局上半，李聖裕轟兩分砲，擴大至9比3。

兄弟投手江忠城表現出色，成為這場比賽的勝投投手，中繼1局，用了19球，有13個好球，被擊出1支安打，投出1次三振，拿下本季第1勝。游竣宥先發4局被敲3安打，包含兩轟，失3分，無關勝敗。

兄弟全場10支安打，林吳晉瑋3安打貢獻1打點，黃鈞麟4打數1全壘打，貢獻2打點，李聖裕雙安包含1轟，帶有2打點。