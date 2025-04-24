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中國選手需轉第3地恐棄賽？世壯運發言人：依中央規定辦理

▲▼2025世壯運大巨蛋開幕門票完售。（圖／大會官方提供）

▲2025世壯運將在5月17日登場。（圖／大會官方提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會將在5月17日點燃戰火，今（24）日卻傳出中國宣稱不知台灣要舉辦世壯運，要求參賽選手需轉飛第3地，恐導致中國選手大量棄賽，對此世壯運發言人郭音蘭回應，中國選手約500多人，僅占總參賽人數約2%，至於入台簽證部分，都是依照中央規定辦理。

針對中國選手來台問題，世壯運發言人郭音蘭今日表示，本屆參賽者約2.5萬人，中國選手參賽計約500多人，僅占約2%，「入台簽證部分，我們都是依照中央規定，提出申請，經中央核准，目前中央都在協助處理選手簽證事宜。」

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根據規定，中國選手來台參賽，需通過雙方審核，台灣彙整資料清單送給移民署、再給體育署。據了解，截至23日為止，已有61名中國選手獲核准，並有34人繳交入台證費用。

針對有選手先行納入公路賽部分，郭音蘭表示，賽事資格門檻和限制或是賽事組成人數，均經國際壯年運動總會訂定和審核，但基於世壯運鼓勵全民運動、全齡運動的精神，雙北歡迎選手並希望提供最佳體驗，希望盡可能參與本次賽事。

▲▼蔣萬安出席2025雙北世壯運組織委員會第9次委員會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安上周出席世壯運組織委員會第9次委員會。（圖／記者袁茵攝）

郭音蘭進一步說明，由於部分賽事項目因額滿或組隊未組成等因素，世壯運辦公室報名截止後以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，世壯運主動以電子郵件通知，將選手先行納入公路賽，參與者仍可依意願決定是否參與世壯運公路賽項目；若選手無意參與，皆可依相關規定申請退費。

關於賽程公告部分，郭音蘭說明，世壯運賽程都已在4/17公告在2025世壯運官網，作業並無延宕，方便選手預定住宿、機票等需求，比賽當日之對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。

針對技術手冊中英文版內容不同，郭音蘭澄清並無此情況，英文版皆是從中文版翻譯，若選手有發現語意落差，可以向執委會反映。

至於外界所說韓國宣傳情形，郭音蘭表示，議員把海外宣傳經費有連帶宣傳世壯運的，皆等同為專門宣傳世壯運，且把世壯運韓國多少人報名，直接與例行海外觀光宣傳經費劃上等號，顯然張冠李戴，與事實不符，「議員所稱退費三千多人，退費原因多半選手行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。」

關鍵字： 世壯運體育署中國

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