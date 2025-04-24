馬提延長賽敲再見安　大都會險勝費城人豪奪主場7連勝

▲▼馬提（Starling Marte）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間24日早上，紐約大都會主場交手費城費城人，大都會靠著馬提（Starling Marte）在延長10局下半的再見安打，以4比3向費城人一棒說再見；大都會豪奪近期7連勝，在主場先後面對紅雀與費城人的系列賽皆橫掃對手，目前戰績18勝7敗傲視全聯盟。

2局下半大都會巴蒂（Brett Baty）咬中費城人王牌右投惠勒（Zack Wheeler）92英哩卡特球，一棒夯出右外野兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先；客隊費城人則是在4局上半有所回應，羅哈斯（Johan Rojas）以及透納（Trea Turner）的串聯安打幫助他們進帳2分，雙方戰至2比2平手。

5到9局兩隊打線都沒能越雷池一步，延長10局上半進行二壘有人的突破僵局制，費城人強打卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）擊出安打率隊3比2超前；10局下半大都會進行反擊，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）擊出深遠二壘打送回追平分，緊接著馬堤鎖定羅梅羅（Jordan Romano）內角87英哩滑球，一棒敲出穿越二壘防線的再見安打，幫助大都會最終4比3豪奪主場7連勝。

「我們現在打出了一種很精彩的棒球風格，」馬提賽後高興表示，「每個人都很專注，當你擁有像我們這樣的頂級打線時，我們每個人都在做贏球所需的事。」

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本季大都會在主場花旗球場的13場比賽，僅僅吞下1場敗仗，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，開季主場12勝1敗寫下大都會隊史的最佳成績，同時目前也以18勝7敗成為全聯盟戰績最佳的球隊；「這太不可思議了，」大都會阿隆索說道，「你無法比7勝0敗更好了。」

「每次不一定都要是同一個人站出來，」外野手尼莫（Brandon Nimmo）接著表示，「每支球隊每年都要重新摸索彼此的化學反應，你有新隊友，你得搞清楚『這支球隊的風格是什麼？』而我們這隊就是很有韌性，不一定要打得華麗，但總是能贏球。」