暖心鼓勵古林：大投手初登板也苦澀　新庄剛志提點下次先發課題

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬23日在北海道日本火腿主場初登場，投5.2局失7分，監督新庄剛志給予好評，但直球、變化球的投球習性被對方發現，並指出下次先發必須注意的要點。

古林睿煬首局就以保送開局，隨後因隊友失誤而掉3分，第2局起回穩，直到6局續投兩出局後，遭到淺村榮斗轟3分砲，擴大至7分差。

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新庄監督對古林睿煬的表現給予了正面的評價：「他看起來很享受，投球時的表情也很好。」但也指出，從樂天打線的反應來看，「或許直球和變化球的習性已經被對方發現了。」他擔心道：「這一點我有些擔心，所以下次登板前，應該讓他檢查一下比賽錄影，並做相應的調整。」

儘管吞下首敗，古林睿煬仍表示：「這場比賽對我來說並沒有改變什麼。雖然結果不理想，但我會找出問題，並將它們帶到下一場比賽。」

新庄監督也表示，將讓他在下次繼續登板，「這雖然讓人悔恨，但很多大投手的首次登板也經歷過這樣的苦澀。我告訴他，切換心情最為重要。」監督對他未來的表現抱有期待。

初登板這天，許多來自台灣的粉絲前來觀賽。多種周邊商品如毛巾等迅速售罄，顯示出高漲的關注度。古林睿煬也表示：「真的非常高興。下次比賽，我會更加努力，爭取展現更好的結果。」