賈吉連6打席敲安續當四割男　洋基5比1擊退守護者摘勝

▲▼賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間24日凌晨,紐約洋基客場會師克里夫蘭守護者,洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)延續火燙表現,跨場連續6個打席全部敲安,單場4支2的表現也讓賈吉打擊率提升至4成15續當四割男;洋基最終5比1擊退守護者,避免遭橫掃。

