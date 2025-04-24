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賈吉連6打席敲安續當四割男　洋基5比1擊退守護者摘勝

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間24日凌晨，紐約洋基客場會師克里夫蘭守護者，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）延續火燙表現，跨場連續6個打席全部敲安，單場4支2的表現也讓賈吉打擊率提升至4成15續當四割男；洋基最終5比1擊退守護者，避免遭橫掃。

開賽條紋軍打線就有所建樹，開路先鋒萊斯（Ben Rice）保送上壘後，下一棒賈吉掃出直擊中外野全壘打牆的三壘安打，洋基1比0先馳得點，接著貝林傑（Cody Bellinger）選到保送、葛斯密特（Paul Goldschmidt）再補上一支二壘安打，洋基將領先優勢擴大至2比0。

2局上半洋基攻勢再起，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）選到保送並盜上二壘，隨後萊斯、賈吉、葛斯密特安打串聯，洋基單局再攻2分，4比1保持領先。

比賽後段洋基在7局上半憑藉著威爾斯（Austin Wells）的長打再添1分保險分，終場就以5比1擊退守護者，三連戰中扳回一城避免遭橫掃；先發羅冬（Carlos Rodon）主投7局狂飆8次三振沒有失分，賽後也成功摘下本季第3勝。

賈吉本場比賽4個打數敲出2支安打，打擊率漲至4成15，去年開季25場比賽後賈吉打擊率僅為1成91，只有18支安打，而這次在克里夫蘭三連戰中，賈吉12個打數擊出7支安打，已經超過去年同期總安打的三分之一。

「這就是棒球啊，你總會經歷這些，」賈吉賽後受訪時說道，「你們可能會在我陷入低潮時來採訪我，而我講的還是這些，就是要保持簡單，我只是想讓自己的四月比去年更好。」

隨後賈吉也提到葛斯密特在洋基打線的重要性，葛斯密特本戰5支3，打擊率升至3成83；「有他在我後面打擊讓我輕鬆很多，」賈吉說，「但更重要的是，他和史坦頓（Giancarlo Stanton）是很棒的對話對象，也能一起看偵察報告，他是個真正的職業選手。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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